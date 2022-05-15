"Их должны были дисквалифицировать": в России началась истерика после победы Украины на Евровидении-2022

Россияне в Сети недовольны победой Kalush Orchestra.
В Турине завершился финал конкурса Евровидение-2022, где победу одержала Украина. Группа Kalush Orchestra получила 631 балл – это второй за историю конкурса рекорд с самым высоким количеством голосов.
Триумф украинцев не остался без внимания россиян.
Так, в одном из самых больших российских Telegram-каналов считают, что Kalush Orchestra должны были дисквалифицировать за призыв спасти Мариуполь, которые бомбят россияне.
А вот организаторы Евровидения-2022 так не считают, ведь в противном случае европейскому вещателю придется аннулировать результаты голосований и за ряд других стран.
Отличился и главный пропагандист Кремля. Представительница Польши во время трансляции просто показала знак "мир", а российский пропагандист Соловьев: "вы посмотрите, она зиганула".
Обычные россияне в Сети также начали "пенится". Их реакция бесценна.
В комментарии к украинскому ведущему Андрею Беднякову также наведались "остроумные" россияне, но он нашел, что им ответить.
А вот украинцы празднуют победу Kalush Orchestra. В Сети публикуют мемы и выбирают город, для проведения Евровидения-2023.
Евровидение-2022
Украина одержала победу в конкурсе Евровидение 2022 благодаря выступлению Kalush Orchestra. Ребята в грандиозном финале не оставили шансов конкурентов, исполнив песню Stefania.
Это третья победа Украины в конкурсе. До сегодняшнего дня мы побеждали в 2004 и 2016 годах.
Отметим, группа Kalush Orchestra получила 631 балл на Евровидении 2022. Это второй за историю конкурса рекорд с самым высоким количеством голосов. В 2017 году больше украинских музыкантов смог собрать лишь Сальвадор Собрал (758 баллов).
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