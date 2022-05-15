"Их должны были дисквалифицировать": в России началась истерика после победы Украины на Евровидении-2022

В России началась истерика после победы Украины на Евровидении-2022/ скриншот, t.me/V_Zelenskiy_official

В Турине завершился финал конкурса Евровидение-2022 , где победу одержала Украина. Группа Kalush Orchestra получила 631 балл – это второй за историю конкурса рекорд с самым высоким количеством голосов.

Триумф украинцев не остался без внимания россиян.

Так, в одном из самых больших российских Telegram-каналов считают, что Kalush Orchestra должны были дисквалифицировать за призыв спасти Мариуполь, которые бомбят россияне.

А вот организаторы Евровидения-2022 так не считают, ведь в противном случае европейскому вещателю придется аннулировать результаты голосований и за ряд других стран.

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Отличился и главный пропагандист Кремля. Представительница Польши во время трансляции просто показала знак "мир", а российский пропагандист Соловьев: "вы посмотрите, она зиганула".

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Обычные россияне в Сети также начали "пенится". Их реакция бесценна.

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В комментарии к украинскому ведущему Андрею Беднякову также наведались "остроумные" россияне, но он нашел, что им ответить.

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А вот украинцы празднуют победу Kalush Orchestra. В Сети публикуют мемы и выбирают город, для проведения Евровидения-2023.

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Евровидение-2022

Украина одержала победу в конкурсе Евровидение 2022 благодаря выступлению Kalush Orchestra. Ребята в грандиозном финале не оставили шансов конкурентов, исполнив песню Stefania.

Это третья победа Украины в конкурсе. До сегодняшнего дня мы побеждали в 2004 и 2016 годах.

Отметим, группа Kalush Orchestra получила 631 балл на Евровидении 2022. Это второй за историю конкурса рекорд с самым высоким количеством голосов. В 2017 году больше украинских музыкантов смог собрать лишь Сальвадор Собрал (758 баллов).

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