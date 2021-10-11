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Игорь Кондратюк протолкнул президенту петицию о запрете на выступления российских артистов в Украине

11 октября 2021, 13:46
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Резонансная инициатива продюсера в ближайшее время будет рассмотрена администрацией Зеленского.

Игорь Кондратюк
Игорь Кондратюк подал петицию о запрете концертной деятельности российским артистам / УНИАН

Петиция продюсера и телеведущего Игоря Кондратюка о полном запрете концертной деятельности российским артистам на территории Украины будет рассмотрена президентом в ближайшее время. На поддержку автора петиции выступили более 25 000 человек.

Игорь Кондратюк выступил с радикальным предложением запретить концертную деятельность всем артистам из России как страны агрессора. Эту идею он воплотил в петиции, оставленной на официальной странице Интернет-представительства президента Украины.

Петиция под названием "Полный запрет концертной деятельности артистов из страны-агрессора – России до возвращения Крыма в состав Украины и восстановления контроля Украины над своими восточными границами" была опубликована 21 сентября 2021 года. Меньше чем за месяц она набрала 25 395 голосов поддержки.

Для рассмотрения петиции президентом Украины достаточно 25 тысяч голосов, а это значит, что петиция Кондратюка скоро предстанет перед Владимиром Зеленским.

Полный текст петиции гласит: "Я уверен, что граждане страны-агрессора, работающие в сфере развлечений - артисты / артистки, актеры / актрисы на самом деле не несут никакой культуры. Поскольку представители агрессора, которые промолчали и тем самым - поддержали - оккупацию Крыма и решения Россией, их родиной, войны на восточном Донбассе, своим молчанием тоже несут ответственность за агрессивные действия России. Исключение для запрета допускаю только для тех российских представителей культуры, кто публично выступил против российской агрессии: писатель Виктор Шендерович, актриса Лия Ахеджакова, музыкант Андрей Макаревич и другие. Это неестественно, когда артист выступает и для россиян-оккупантов, и для оккупированных ими украинцев. Любовь к носителям культуры агрессора развивает в украинцах так называемый шведский синдром. Этого нужно избегать, если мы не хотим больше потерь территорий и населения, и победить в этой праведной для Украины и украинцев войне. Музыка и другие виды искусства от агрессора не могут быть вне политики во время войны. Поскольку они являются продолжением войны другими методами - методами заинтересованности украинцев культурой агрессора, от оружия которого погибли тысячи украинцев и претерпели лишений миллионы вынужденных переселенцев".

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Петиция Игоря Кондратюка / https://petition.president.gov.ua/petition/123500

Об успешном сборе необходимого количества голосов Игорь Кондратюк поделился в своем аккаунте в фейсбуке. Мнения подписчиков продюсера о значении его петиции разделились.

Читайте такжеИгорь Кондратюк отчихвостил украинских "ездоков" в КрымНекоторые подписчики корят Кондратюка за излишнюю радикальность, и считают, что ему не место в политике:

Петиция Кондратюка вызвала негодование / facebook.com/kondratjukigor

Однако было немало и тех, кто поддержал Кондратюка. Поклонники называют его настоящим патриотом и делятся, что давно подписали петицию, и с нетерпением ожидают рассмотрения президентом Украины:

Подписчики одобрили петицию Кондратюка / facebook.com/kondratjukigor

Сам Кондратюк свой пост подписал: "Итак, 25 000 голосов собрала моя петиция. Спасибо всем, кто поставил под этим подписи! С нетерпением жду рассмотрения Зеленского. Посмотрим - что проще: критиковать за ′′бизнес на крови ′′ предшественника, или запретить этот и другие преступные бизнесы с агрессором тем, кого ты привел к власти".

Под праведный гнев продюсера до этого уже попала София Ротару.

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