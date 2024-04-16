УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Идиотские": молодуха престарелого Петросяна вызверилась на поклонников

Элина Чигис
16 апреля 2024, 13:28
Татьяна Брухунова не смогла взять себя в руки и некультурно обратилась к своим поклонникам.
Татьяна Брухунова, Евгений Петросян
Татьяна Брухунова набросилась на подписчиков / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bruhunova/

Молодая жена престарелого путиниста Евгения Петросяна, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, Татьяна Брухунова пришла в ярость от того, что подписчики считают, что ее дочь родила суррогатная мать.

На своей странице в соцсетях жена путиниста назвала "идиотскими доводами" комментарии поклонников.

"Я тут почитала очень забавные комментарии под постом, где показала Матильду. Это очень смешно. Таких идиотских доводов, которые там приводят некоторые товарищи, конечно, трудно было даже представить. Вы серьезно? Так примитивно мыслите. Мне жалко, правда, вот так простенько", — высказалась Татьяна.

видео дня

Напомним, подписчики Брухуновой посмотрели ее архивные публикации и заметили, что на второй день после родов в ее соцсетях появились фото с премьеры в театре. Пользователи предположили, что она воспользовалась услугами суррогатной матери. Татьяна же заявляет, что это мог быть прошлогодний снимок.

Отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой

Супруги узаконили отношения в окнце 2019 года, спустя какое-то время у них появился сын Ваган. С тех пор, как общественность узнала о романе Татьяну Брухуновой с юмористом, на ее обрушился шквал хейта, ведь все уверены — именно она разрушила 30-летний союз Петросяна и Елены Степаненко.

Евгений Петросян и его жена Татьяна Брухунова - последние новости

Отметим, жена престарелого Петросяна Татьяна Брухунова спросила со своих фанатов за "недостачу" лайков и непристойно обозвала их. Брухунова заявила, что ей было просто интересно, почему подписчики не реагируют на ее посты, ведь сама она ставит лайки абсолютно всем, на кого подписана.

А также звезды страны-террориста РФ высказались в сторону Евгения Петросяна на фоне новостей о рождении у него еще одного ребенка. Многие его осудили из-за безответственности.

Читайте больше о Петросяне:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Евгений Петросян Татьяна Брухунова новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

"Дешевле купить Patriot": Боррель на пальцах объяснил важность помощи Украине

"Дешевле купить Patriot": Боррель на пальцах объяснил важность помощи Украине

14:52 Мир
"Пока не поздно": Зеленский резко ответил на предложение о разделении помощи США

"Пока не поздно": Зеленский резко ответил на предложение о разделении помощи США

13:44 Украина
"Украина готова": Зеленский прокомментировал вероятность переговоров с Путиным

"Украина готова": Зеленский прокомментировал вероятность переговоров с Путиным

12:41 Украина
Все главные новости

Популярное

Будет катастрофически тяжело : Буданов назвал сроки масштабного наступления РФ 4338

Будет "катастрофически тяжело": Буданов назвал сроки масштабного наступления РФ

Такое и пить не захочется: из чего на самом деле делают растворимый кофе 4074

Такое и пить не захочется: из чего на самом деле делают растворимый кофе

ВСУ разворачиваются на штурм у Часового Яра: офицер раскрыл неожиданные детали 3864

ВСУ разворачиваются на штурм у Часового Яра: офицер раскрыл неожиданные детали

Новая армия может появиться на фронте через 2 недели: полковник - о наступлении на Харьков 3552

Новая армия может появиться на фронте через 2 недели: полковник - о наступлении на Харьков

Последние новости

14:59

Уход не нужен, засуха не страшна: какие растения можно посадить на могиле

14:52

"Дешевле купить Patriot": Боррель на пальцах объяснил важность помощи Украине

14:49

Что нужно съесть 17 апреля, чтобы уберечь себя от болезней - приметы

14:34

"Зинченко в ЛЧ с "Арсеналом", а я на Сахалине": в РФ футболист-неудачник "наехал" на украинца

14:33

Умер популярный украинский писатель и публицист

РФ после 9 мая может начать новую мобилизацию - Михаил ПритулаРФ после 9 мая может начать новую мобилизацию - Михаил Притула
14:31

Как правильно разморозить сельдь: 3 лучших способа, которые сохранят пользу и вкус

13:59

Тина Кароль публично обратилась к Алле ПугачевойВидео

13:44

"Пока не поздно": Зеленский резко ответил на предложение о разделении помощи США

13:32

Тимур Мирошниченко разделся на сцене "Лиги Смеха" и нарвался на дракуВидео

Реклама
13:28

"Идиотские": молодуха престарелого Петросяна вызверилась на поклонников

13:25

Анджелина Джоли случайно засветила новое тату

12:43

Сколько можно хранить бензин в канистре: как не угробить двигатель авто

12:41

"Украина готова": Зеленский прокомментировал вероятность переговоров с Путиным

12:39

Непризнанная дочь Тома Круза становится настоящей красоткой: свежие фото

12:26

"Испугалась невероятно": Анастасия Приходько попала в ДТП

12:08

СБУ поразила российскую РЛС, которая контролировала небо на 700 км вглубь Украины - СМИ

12:05

"Шансов победить не будет": Зеленский озвучил тревожный прогноз о войне

11:43

Угроза удара с флангов: в бой бросают резервы, ситуация на востоке резко меняется

11:29

Угроза для трех областей Украины: в РФ создали новую группировку войск

11:28

Есть только один способ получить гарантию, что война не повторится - военный ВСУ

Реклама
11:24

Конец холодной войны: София Ротару с теплом обратилась к Алле Пугачевой

11:23

Как покрасить яйца на Пасху в зеленый цвет: простые способы для пытливых

11:21

Переобуваться не стану: пассия Началджиоглу рассказала, почему не будет переходить на украинский язык

11:16

Шикарный салат Изюминка за копейки: невероятно просто и бомбический рецепт на ПасхуВидео

11:02

"У нас осталось ноль ракет": Зеленский сказал, почему РФ удалось уничтожить Трипольскую ТЭСВидео

10:40

Как не остаться без субсидий 2024: украинцам раскрыли важный механизм

10:34

Китайский гороскоп на завтра 17 апреля: Змеям - крупная ссора, Драконам - важное примирение

10:29

Есть ли риск затопления Киева: Свитан ответил на угрозы РФ бить по Киевской ГЭС

10:22

Сама слезет: как снять старую краску с дерева в домашних условияхВидео

10:16

Си Цзиньпин на встрече с Шольцем сделал заявление о мире в Украине: что известно

09:48

Любовница Вирастюка родила ему сына, пока законная жена спасала их детей от войны

09:42

Украине не светит заявка на членство в НАТО: эксперт дал тревожный прогноз

09:28

"Чтобы перекрыть позор": Коваленко назвал дату, когда РФ может устроить массированный удар

09:22

Что будет, если каждый день есть сало: ответ на животрепещущий вопросВидео

09:21

Гороскоп на завтра 17 апреля: Близнецам - скрытые ловушки, Ракам - зависть коллег

09:08

"США ведут себя так, будто не являются сверхдержавой": Байден боится ядерных угроз РФ — WSJ

08:30

Церковный праздник 17 апреля: что нельзя делать на святого Симеона

08:16

РФ ночью ударила дронами по 6 областям Украины: сколько удалось сбить

08:15

Тень блэкаута: куда дальше будут бить русские и к чему готовитьсямнение

07:45

Спикер Джонсон обнародовал 4 плана помощи США для Украины, Израиля и Тайваня: в чем суть

Реклама
07:00

Оккупанты пытаются захватить Часов Яр: в ISW раскрыли, есть ли успехи у армии РФ

06:10

Россия не Иран: что нужно знать Украине о нападении на Израильмнение

05:30

Гороскоп на май 2024 для Тельцов: незабываемые события и подарки ВселеннойВидео

04:00

"Подставили": Настя Каменских опозорилась на красной дорожке

03:30

Кто может стать донором еще одного Patriot для Украины: в СМИ перечислили страны

03:05

О поломках можно забыть: хитрый трюк очистит стиральную машинку до блескаВидео

02:32

"РФ нужно две недели": полковник раскрыл подготовку россиян к новому наступлению

02:00

Жена тяжелобольного Уиллиса поделилась щемящими фото с ним

01:23

"Разная картина угроз": в США отказались защищать Украину, как было в Израиле

01:14

Как вывести застарелые пятна от жира: средства, которые спасут одежду

Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традиции
Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять