"Идиотские": молодуха престарелого Петросяна вызверилась на поклонников

Татьяна Брухунова не смогла взять себя в руки и некультурно обратилась к своим поклонникам.

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Татьяна Брухунова набросилась на подписчиков / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bruhunova/

Молодая жена престарелого путиниста Евгения Петросяна, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, Татьяна Брухунова пришла в ярость от того, что подписчики считают, что ее дочь родила суррогатная мать.

На своей странице в соцсетях жена путиниста назвала "идиотскими доводами" комментарии поклонников.

"Я тут почитала очень забавные комментарии под постом, где показала Матильду. Это очень смешно. Таких идиотских доводов, которые там приводят некоторые товарищи, конечно, трудно было даже представить. Вы серьезно? Так примитивно мыслите. Мне жалко, правда, вот так простенько", — высказалась Татьяна.

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Напомним, подписчики Брухуновой посмотрели ее архивные публикации и заметили, что на второй день после родов в ее соцсетях появились фото с премьеры в театре. Пользователи предположили, что она воспользовалась услугами суррогатной матери. Татьяна же заявляет, что это мог быть прошлогодний снимок.

Отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой Супруги узаконили отношения в окнце 2019 года, спустя какое-то время у них появился сын Ваган. С тех пор, как общественность узнала о романе Татьяну Брухуновой с юмористом, на ее обрушился шквал хейта, ведь все уверены — именно она разрушила 30-летний союз Петросяна и Елены Степаненко.

Евгений Петросян и его жена Татьяна Брухунова - последние новости

Отметим, жена престарелого Петросяна Татьяна Брухунова спросила со своих фанатов за "недостачу" лайков и непристойно обозвала их. Брухунова заявила, что ей было просто интересно, почему подписчики не реагируют на ее посты, ведь сама она ставит лайки абсолютно всем, на кого подписана.

А также звезды страны-террориста РФ высказались в сторону Евгения Петросяна на фоне новостей о рождении у него еще одного ребенка. Многие его осудили из-за безответственности.

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