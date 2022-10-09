"И этому она полгода училась?": Бузова в латексе взобралась на пилон, но опозорилась

Ольга Бузова вызвала отвращение новой выходкой на сцене.
Скандальная российская певица Ольга Бузова решила показать свой еще один "талант".
Для одного из номеров следующего концерта она активно практиковалась в танцах на пилоне.
В новом видео звезда показала фрагмент выступления. В ролике Ольга станцевала у шеста, облачившись в черный латекс.
"Сегодня ровно год моему альбому. В такие моменты особенно ощущаешь, как быстро летит время. Как будто это было вчера, а пролетел целый год", — написала Бузова.
Поклонникам скандальной певицы такой номер не сильно понравился.
"И этому она полгода училась?", "Как Буратино в латексе", "Как была бревном, так и осталась", "Пластики ноль", "Кто ходил на это смотреть? И бесплатно бы билет не взяла", - писали в комментариях под видео Бузовой.
Ранее в сети появилось видео одного из перформансов Бузовой, на котором вела она себя вызывающе - на сцене она извивалась будто в приступе, а на одно из кадров широко расставила ноги, при том, что на ней были трусы.
Также мы писали, что ранее Бузову резко раскритиковали за "волонтерство" в преддверии 9-го мая. В Сети появилось видео, на котором скандальная российская селебрити дарит еду пенсионерке. Пользователи Сети не поверили в искренность ее намерений.
Читайте также:
- "План Б" по заработку: Бузова клянчит у Шанель деньги за купленные ранее сумки
- "Бабушке стыдно брать еду": Бузова опозорилась с подачками российским пенсионерам
- Развлечения по Фрейду: скандальная Ольга Бузова почесала интимные места копченой колбасой