"И этому она полгода училась?": Бузова в латексе взобралась на пилон, но опозорилась

Бузова в латексе взобралась на пилон / скриншот

Скандальная российская певица Ольга Бузова решила показать свой еще один "талант".

Для одного из номеров следующего концерта она активно практиковалась в танцах на пилоне.

В новом видео звезда показала фрагмент выступления. В ролике Ольга станцевала у шеста, облачившись в черный латекс.

"Сегодня ровно год моему альбому. В такие моменты особенно ощущаешь, как быстро летит время. Как будто это было вчера, а пролетел целый год", — написала Бузова.

Ольга Бузова / скриншот

Ольга Бузова / скриншот

Поклонникам скандальной певицы такой номер не сильно понравился.

"И этому она полгода училась?", "Как Буратино в латексе", "Как была бревном, так и осталась", "Пластики ноль", "Кто ходил на это смотреть? И бесплатно бы билет не взяла", - писали в комментариях под видео Бузовой.

Ранее в сети появилось видео одного из перформансов Бузовой, на котором вела она себя вызывающе - на сцене она извивалась будто в приступе, а на одно из кадров широко расставила ноги, при том, что на ней были трусы.

Также мы писали, что ранее Бузову резко раскритиковали за "волонтерство" в преддверии 9-го мая. В Сети появилось видео, на котором скандальная российская селебрити дарит еду пенсионерке. Пользователи Сети не поверили в искренность ее намерений.

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