Хватит России: Алла Пугачева и Максим Галкин переедут в США на ПМЖ

Максим Галкин и Алла Пугачева переезжают в США / instagram.com/maxgalkinru

Российский комик и шоумен Максим Галкин вместе с супругой, певице Аллой Пугачевой, покинули РФ в первые дни полномасштабной войны в Украине в знак несогласия с военной политикой Кремля.

Пара осела сперва в Израиле, затем - в Латвии. Но в СМИ время от времени появляются слухи о том, что артисты тоскуют по развязавшей войну родине, и ищут способы вернуться в Россию, или даже уже сделали это.

Однако недавно сплетни опроверг экс-депутат Госдумы РФ Роман Худяков. Он заявил, что: "Пугачева и Галкин навсегда переедут в США. Семья Галкиных уже занимается переоформлением и продажей недвижимости в России". Об этом сообщает один из российских Telegram-каналов.

Звездная пара новость о переезде в Америку пока не комментирует. Известно, что Галкин запланировал гастроли на весну 2023 года в США.

Читайте такжеВ Англии скончался актер-звезда легендарного фильма "Титаник"

Ранее Максим Галкн эмоционально отреагировал на требование фанатов вернуть Аллу Пугачеву в РФ. Комик подчеркнул, что певица - не мебель, и сама управляет своими передвижениями.

Позже шоумен Максим Галкин похвастался естественной красотой, без фотошопа и фильтров, своей 73-летней жены - российской певицы Аллы Пугачевой.

Другие новости: