УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Хватит России: Алла Пугачева и Максим Галкин переедут в США на ПМЖ

25 июля 2022, 19:36

Артисты находятся на стадии оформления документов.

Максим Галкин и Алла Пугачева
Максим Галкин и Алла Пугачева переезжают в США / instagram.com/maxgalkinru

Российский комик и шоумен Максим Галкин вместе с супругой, певице Аллой Пугачевой, покинули РФ в первые дни полномасштабной войны в Украине в знак несогласия с военной политикой Кремля.

Пара осела сперва в Израиле, затем - в Латвии. Но в СМИ время от времени появляются слухи о том, что артисты тоскуют по развязавшей войну родине, и ищут способы вернуться в Россию, или даже уже сделали это.

Однако недавно сплетни опроверг экс-депутат Госдумы РФ Роман Худяков. Он заявил, что: "Пугачева и Галкин навсегда переедут в США. Семья Галкиных уже занимается переоформлением и продажей недвижимости в России". Об этом сообщает один из российских Telegram-каналов.

Звездная пара новость о переезде в Америку пока не комментирует. Известно, что Галкин запланировал гастроли на весну 2023 года в США.

Читайте такжеВ Англии скончался актер-звезда легендарного фильма "Титаник"

Ранее Максим Галкн эмоционально отреагировал на требование фанатов вернуть Аллу Пугачеву в РФ. Комик подчеркнул, что певица - не мебель, и сама управляет своими передвижениями.

Позже шоумен Максим Галкин похвастался естественной красотой, без фотошопа и фильтров, своей 73-летней жены - российской певицы Аллы Пугачевой.

Другие новости:

шоу-бизнес Алла Пугачева Максим Галкин новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:04

Ждет прикрытия от Польши и Чехии: Словакия готова будет передать Украине 11 МиГ-29 в сентябре

19:59

Оккупанты готовы оставить Мелитополь - угрожают взорвать объекты инфраструктурыВидео

19:49

В боях за Украину погиб юный, 18-летний, доброволец ВСУ

19:44

Дипломат рассказал, способен ли Лукашенко предать Путина и нападет ли на УкраинуВидео

19:36

Хватит России: Алла Пугачева и Максим Галкин переедут в США на ПМЖ

Реклама
19:17

Агент Путина внутри Европымнение

19:13

"Он поверил в сказку": Ким рассказал, как Путина обманули спецслужбыВидео

19:11

Полная чистка: Зеленский срочно сменил командующего Силами спецоперацийВидео

19:01

В Англии скончался актер-звезда легендарного фильма "Титаник"

19:00

Хотели прорваться под Изюмом: бойцы ВСУ на Харьковщине разбили танки войск РоссииВидео

18:34

В Украине умер подросток из-за опасной болезни после купания в водоемеВидео

18:31

Военный эксперт рассказал, как ВСУ начали уничтожать группировку оккупантов в Херсонщине

18:14

Звезда Игры престолов и Аквамена Джейсон Момоа попал в серьезное ДТП

18:05

Дженнифер Лопес полностью показала обнаженное тело в свои 53

17:56

Поддержавший убийц украинцев Петросян показал 2-летнего сына

17:54

Более сотни HIMARS и боеспособные бригады: эксперт рассказал, что нужно ВСУ для шага к переломуВидео

17:39

Система засбоила и 250 тысяч беженцев не получили выплат: Верещук пояснила, что делатьВидео

17:38

ВСУ "приземлили" вражеский вертолет стоимостью 16 млн долларовВидео

17:16

"Сейчас их два": полиграфолог подробно рассказал о двойниках ПутинаВидео

17:11

НАТО передаст Украине сотни комплексов для борьбы с беспилотникамиВидео

Реклама
17:10

Сумская назвала единственного русского актера, который писал ей после российского вторжения

17:09

Гороскоп на завтра 26 июля 2022: Львам – исполнение желаний, Весам – семейные проблемы, Козерогам – испытанияВидео

17:04

Жест "доброй воли" и удар по Крымскому мосту: Ким оценил сценарий для ВСУВидео

17:02

Елена Мозговая рассказала о мыслях о самоубийстве из-за тяжелой болезни

16:47

РФ продиктуют условия капитуляции, как фашистской Германии – экс-глава МИДВидео

16:40

"Ей было очень плохо": муж Русланы Писанки признался, как они узнали о смертельной болезни актрисыВидео

16:38

Любители маринованных огурцов могут угробить кишечник: кому они противопоказаны

16:22

Танки Abrams и Leopard для ВСУ: в Минобороны раскрыли детали новых поставокВидео

16:19

Есть погибший и раненые: два беспилотники атаковали ВолыньВидео

16:01

ВСУ сковали войска РФ на Херсонщине: оккупанты не могут продвигаться и создавать ударные группыВидео

15:56

В Украину поступят противорадарные ракеты, которых ранее в ВСУ не было - РезниковВидео

15:44

Ким рассказал о перспективе скорейшего освобождения ХерсонаВидео

15:39

Партизаны Мелитополя "кошмарят" оккупантов и гауляйтеров: Федоров раскрыл деталиВидео

15:28

Зеленский лишил Демченко сразу двух должностей: на новые назначать его не собираются - СМИ

15:28

Венгры не станут смешанной расой: премьер Орбан выступил с резкой ультраправой речью

15:24

Располневшая дочь Лорак проводит время с папой на каникулах

15:05

Оккупанты "ДНР" готовят "референдум о присоединении к РФ": хотят нарисовать 70% "за" – СМИВидео

15:02

"Это деградация полная!": Ивлеева залезла Волочковой между ног

15:02

"Слава Америке. Слава Украине": в России кавказец устроил погром в магазине

14:57

Экс-министров Януковича подозревают в госизмене из-за "Харьковских соглашений"Видео

Реклама
14:49

Приметы на 26 июля: какие 2 вещи нужно сделать в Собор Архангела Гавриила, чтобы стать богатымВидео

14:41

В Украину ворвется дикая жара: синоптики рассказали, где ждать "ада"Видео

14:40

РФ победят на поле боя: в Минобороны сделали громкое заявление о завершении войныВидео

14:27

Минимум одно-два поколения украинцев и россиян не будут мириться - КимВидео

14:22

Повышение "минималки" и прожиточного минимума заморозят на время войны - Минсоцполитики

14:14

Решение принято: стало известно, где пройдет Евровидение 2023Видео

14:06

Дипломат объяснил, имеет ли Украина право ударить по Крымскому мостуВидео

14:01

В России лживо заявили об "уничтожении базы" с HIMARS на Хмельнитчине после попытки обстрелаВидео

13:59

Освобождение Херсонской области: ВСУ бьют по мостам и готовят контрударВидео

13:53

Samsung продолжает работать в России по "серым схемам" – СМИ

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять