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Хватит не только детям, но и внукам и правнукам: раскрыты гонорары Пугачевой

19 октября 2022, 12:24

Алла Пугачева бросила все и сбежала со страны-агрессора в Израиль.

Алла Пугачева
Раскрыты гонорары Аллы Пугачевой / скриншот

В России пытаются всячески "уколоть" сбежавшую в Израиль Аллу Пугачеву. На этот раз там раскрыли суму гонорара, которые Примадонна требовала за свое выступление.

Выйдя на пенсию в 2009 году она осталась одной из самых высокооплачиваемых певиц.

От корпоративов за баснословно огромные деньги она не отказалась.

"У Пугачевой был самый высокий гонорар — 350 тысяч долларов за часовое выступление Думаю, что у нее есть немалые накопления. Хватит не только детям, но и внукам и правнукам", — рассказал КП гендиректор компании "РУ-Концерт" Евгений Морозов.

Ранее стало известно, что российский артист Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение властей страны-агрессора.

Советник Офиса президента Алексей Арестович выразил поддержку и восхищение Примадонной в ее желании быть признанной иноагентом в РФ следом за ее мужем, Максимом Галкиным, который придерживается антивоенных взглядов.

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Автор: Сергей Кущ
Алла Пугачева новости шоу бизнеса
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