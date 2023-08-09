Хотел беспредела и грязи: Панин опубликовал личную переписку с Киркоровым

Алексей Панин раскрыл специфические предпочтения Филиппа Киркорова в ночных развлечениях.

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Алексей Панин показал интимную переписку с Филиппом Киркоровым / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/alexeypanin77

Российский актер Алексей Панин, который выступает против путинского режима и войны в Украине, продолжил освещать подробности своих интимных отношений с известным певцом-путинистом Филиппом Киркоровым.

Ранее Панин заявлял, что у него с Примадонном была близость, однако, судя по новым доказательством, на этом их совместные приключения не ограничились. Актер опубликовал фрагмент личной переписки с Киркоровым, из которого можно сделать вывод, что вместе они посещали различные тематические вечеринки.

На скриншотах видно, как летом 2020 года Филипп приглашает Алексея на одно из таких мероприятий, мотивируя это тем, что устал на работе, и теперь ему хочется "полного беспредела и грязи в ночи".

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Алексей Панин отметил, что это едва ли не самый безобидный фрагмент его общения с Киркоровым - все остальное певец тщательно "подчистил". Также он объяснил публикацию личной переписки тем, что ему не нравится лицемерие Филиппа.

"Киркоров тщательно подчистил нашу с ним переписку, но кое-что он таки упустил... Конечно, можно сказать, что это невинная переписка о цветочках, но это нужно быть либо упоротым, либо ненормальным. ... Если бы, конечно, Киркоров не поддерживал Путина, если бы он не поддерживал этот преступный режим, который сейчас находится у власти РФ, который убивает людей Украины, я бы о нем ничего не сказал... Я ненавижу таких лицемеров, которые являются скрытыми геями и при этом поддерживают режим, который уничтожает права ЛГБТ в РФ. Уничтожает вообще все права человека! Я говорю всегда правду", - подчеркивает актер.

Алексей Панин показал интимную переписку с Филиппом Киркоровым / t.me/alexeypanin77

Ранее Филипп Киркоров со спущенными штанами показал огромный шрам на пузе - артист-путинист никак не может нарадоваться новому телу, поэтому показывает себя при каждом удобном случае.

Также росСМИ стали "хоронить" Алексея Панина в новостях - распустили слух про то, что актер умер во время отдыха на курорте. "Воскресший" артист отреагировал.

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