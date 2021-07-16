Холостячка Злала Огневич представила жаркий клип на песню Мій назавжди

Злата Огневич / кадр из клипа

Украинская певица Злата Огневич, которая уже какое-то время снимается во втором сезоне Холостячки, выпустила ранее записанный клип о любви.

Злата Огневич подала историю о том, что возлюбленный героини клипа поженился, и та пытается пережить это и перейти на новый этап жизни.

У самой певицы было несколько неудачных серьезных отношений, в особенности последние, после которых она не встречалась ни с кем уже год.

В жизни Злата закрыла гештальт, который был связан с предыдущими неудачными отношениями. Сейчас она полностью открыта для настоящей любви, которую мечтает встретить совсем скоро. Знаменитость находится в полной гармонии с собой, внутренним миром. Она уверена в себе и точно знает, чего хочет.

Злата Огневич / кадр из клипа

"Я начинаю все с чистого листа. Именно поэтому пою: "Мій назавжди, тільки я і тільки ти". В жизни таким этапом для меня стало участие в главном романтическом шоу страны – "Холостячка",– поделилась Огневич.

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В чувственном видео Злата показывает свою женственность, нежность и обольстительность. Она открывается перед поклонниками и перед новым в жизни. Готова к переменам и не боится влюбляться.

Напомним, что Холостячка 2 сезон выйдет осенью 2021 года на СТБ, но пока что дата выхода держится в секрете.