"Причин много": Илона Гвоздева впервые прокомментировала развод

Гвоздева рассказала, что именно привело к тому, чтобы она подала заявление.

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Илона Гвоздева развод - танцовщица высказалась про проблемы в семье / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Кратко:

Илона Гвоздева подтвердила, что подала заявление на развод

Артистка раскрыла причину своего решения и как продвигается процесс

Украинская танцовщица и звезда шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева 19 марта подала на развод с мужем - бизнесменом Иваном Хомячуком. В официальном браке пара состоит 10 лет. У них двое общих детей - дочь Валерия и сын Доминик.

В 2017 году Гвоздева уже пыталась развестись с возлюбленным, однако позже сама отказалась давать ход делу. Заявление, которое танцовщица подала в марте 2025-го года все еще в Киево-Святошиснком районном суде, и будет рассмотрено 4 июля.

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Во время недавней беседы с проектом "Ранок у великому місті" Илона Гвоздева впервые подтвердила свое решение развестись - до этого артистка отказывалась давать комментарии о проблемах в личной жизни.

"Подавала на развод и не раз. Причин много: стресс, усталость, переутомление. Оно сказывается для всех. Заявление обратно не забирала. Я не знаю, кто слил, потому что я не делаю на таком пиар. Я думаю, что люди, которые увидели мое заявление, наверное, мои "поклонники", и они помогли осветить это в СМИ", - говорит знаменитость.

Илона Гвоздева развод - танцовщица высказалась про проблемы в семье / Скриншот YouTube

Также танцовщица намекнула, что окончательно решение относительно расставания с Хомячуком не приняла. Вероятно, пара все еще старается спасти отношения. "Я вам могу сказать только одно: кольцо до сих пор на руке. Мое сердце занято, а все остальное мы оставим за кадром", - сказала Илона Гвоздева.

Илона Гвоздева развод - танцовщица высказалась про проблемы в семье / instagram.com/ilonagvozdeva

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Кто такая Илона Гвоздева Гвоздева Илона стала известной в широких кругах после участия в проектах "Танцуют все", а потом "Танцы со звездами", она украинская танцовщица, хореограф, а также педагог. Основательница собственной студии танца Gvozdeva Dance Complex.

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