Ход невесты: Аня Тейлор-Джой в шикарном платье пошла под венец в Венеции

Аня Тейлор-Джой вышла замуж за музыканта Малкольма Макрея. Церемония прошла в старинном дворце XV века Палаццо Пизани в Венеции.

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Аня Тейлор-Джой вышла замуж за Малкольма Макрея / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и скриншот

Известная британская актриса Аня Тейлор-Джой (которая прославилась ролью в сериале "Ход королевы") вышла замуж за своего возлюбленного ‒ американского музыканта Малкольма Макрея. Фото с церемонии бракосочетания, которое прошло в Венеции, опубликовало британское издание Daily Mail. Пара встречалась два года.

Роскошная церемония прошла в старинном дворце XV века Палаццо Пизани-Моретта, который расположен прямо на берегу Большого канала в Венеции.

Актриса выбрала для образа невесты бежевое платье от Dior, украшенное бисером и вышитыми цветами и птичкой колибри. Образ она дополнила белой длинной фатой.

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Папарацци также удалось сделать фотографии, на которых актриса в белом шелковом халате с кружевом и без макияжа на лице пила кофе на балконе перед церемонией.

На свадьбе было 150 гостей, среди которых были две другие известные актрисы – Кара Делевинь и Джулия Гарнер.

Напомним, ранее Илон Маск слил интимное фото Эмбер Херд со времен их ролевых игр. Миллиардер показал, как наряжалась бывшая жена Джонни Деппа чтобы его порадовать.

Также блогер Машуковский сделал предложение своему возлюбленному. После каминг-аута он отмечал, что готов к семейной жизни, позже - показал своего избранника фанатам.

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