Хочу извиниться: Алсу расплакалась из-за того, что подставила свою дочь

Певица высказалась по поводу участия дочери в шоу.

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Алсу высказалась по поводу хейта / Коллаж Главред, Скриншот

Российская певица Алсу принесла публичные извинения за то, что воспользовалась своей популярностью во время участия ее дочери Микелы в вокальном шоу Голос.

Как рассказала она в шоу "Ваша Наташа", она призывала голосовать за девочку свою 2 миллионную аудиторию, а также других звезд, с которыми она дружит.

Алсу даже прослезилась в момент, когда публично извинялась перед своей аудиторией, а также перед своей дочерью Микеллой.

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"Это было несправедливо и неправильно с моей стороны", - говорит она.

Кто такая Алсу Алсу Абрамова - российская певица, телеведущая, актриса. Известна мононимно как Алсу. По данным Википедии, она заслуженная артистка РФ, народная артистка Республики Татарстан, народная артистка Республики Башкортостан. Артист ЮНЕСКО во имя мира, но продолжает молчать о нападении России на Украину.

"Я хочу публично извиниться… — сказала она и едва не заплакала. — Да, хочу публично извиниться перед… Видишь, эмоции… Все нормально. Просто хочу найти правильные слова, чтобы люди поняли: это не было запланировано, никто этого не ожидал, не хотел. Надо быть сумасшедшим, чтобы хотеть все, то, что было потом. Просто мы все любим своих детей, хотим помочь им, как можем… Это было несправедливо, что уж говорить. И это было неправильно с моей стороны. Поэтому хочу и перед Микеллой извиниться, и перед всеми остальными, сказать, что уже произошло так, как произошло".

Отметим, что победа дочери Алсу вызвала много споров, а также вызвала волну хейта в сторону как девочки, так и ее матери.

Новости шоу-бизнеса - в Украине и мире

Напомним, ранее российская певица Алсу, которая также как и многие звезды молчит о войне в Украине, впервые засветила на видео своего сына Рафаэль, которого она скрывает от публики почти 7 лет.

Напомним, ранее дочь Любови Успенской кардинально изменила свою внешность. Не обошлось без вмешательства пластических хирургов. Многие посчитали, что она хочет быть похожей на Алсу.

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