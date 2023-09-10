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Хиты Кароль "Выше облаков" и "Ноченька" перевели на украинский язык: как они теперь звучат

Дмитрий Видоменко
10 сентября 2023, 10:07 обновлено 10 сентября, 10:08
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Хиты певицы Тина Кароль "Выше облаков" и "Ноченька" зазвучали на украинском – как теперь звучат легендарные в нулевых годах песни певицы.
Кароль, Шумей
Хиты Кароль перепели молодые артисты SHUMEI и OKS/ коллаж Главред, фото УНИАН

Хиты легендарной поп-певицы Тины Кароль "Выше облаков" и "Ноченька" получили вторую жизнь – в виде украиноязычных кавер-версий.

На украинском легендарный хит Тины Кароль "Выше облаков" спел исполнитель SHUMEI, а певец OKS – "Ноченьку".

"Я с командой решил сделать подарок любимой певице и перевел ее культовую композицию "Вище хмар". Считаю, что такие песни вне времени и они должны звучать и сегодня", – сказал SHUMEI.

К слову, свою версию хита он уже успел спеть перед публикой – прямо на концерте певицы.

В свою очередь, OKS сказал, что решил перевести "Ноченьку" когда услышал, что артистка не против, чтобы молодые артисты каверили ее хиты.

"Идея создания римейка "Ніченька" пришла, когда я услышал в одном из интервью, что Тина была бы не против, если молодые исполнители перепоют ее песни на украинском", – сказал певец.

Напомним, ранее Тина Кароль приобрела квартиру на Ивано-Франковщине для семьи 9-летнего Егора, который вел дневник, находясь с родными в оккупированном и разрушенном Мариуполе.

До того Тина Кароль в день своей свадьбы и венчания с мужем и продюсером Евгением Огиром (трагически рано умершим) показала на своей странице в Instagram трогательный кадр из семейного архива.

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Тина Кароль новости шоу бизнеса
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