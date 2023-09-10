Хиты Кароль "Выше облаков" и "Ноченька" перевели на украинский язык: как они теперь звучат

Хиты легендарной поп-певицы Тины Кароль "Выше облаков" и "Ноченька" получили вторую жизнь – в виде украиноязычных кавер-версий.
На украинском легендарный хит Тины Кароль "Выше облаков" спел исполнитель SHUMEI, а певец OKS – "Ноченьку".
"Я с командой решил сделать подарок любимой певице и перевел ее культовую композицию "Вище хмар". Считаю, что такие песни вне времени и они должны звучать и сегодня", – сказал SHUMEI.
К слову, свою версию хита он уже успел спеть перед публикой – прямо на концерте певицы.
В свою очередь, OKS сказал, что решил перевести "Ноченьку" когда услышал, что артистка не против, чтобы молодые артисты каверили ее хиты.
"Идея создания римейка "Ніченька" пришла, когда я услышал в одном из интервью, что Тина была бы не против, если молодые исполнители перепоют ее песни на украинском", – сказал певец.
Напомним, ранее Тина Кароль приобрела квартиру на Ивано-Франковщине для семьи 9-летнего Егора, который вел дневник, находясь с родными в оккупированном и разрушенном Мариуполе.
До того Тина Кароль в день своей свадьбы и венчания с мужем и продюсером Евгением Огиром (трагически рано умершим) показала на своей странице в Instagram трогательный кадр из семейного архива.
Другие новости:
- "Старый людоед!": Тина Кароль разнесла Путина проклятиями
- Сложно держаться: Кароль поделилась секретом молодости и стройности
- Кароль показала редкие фото со взрослым сыном