Хитро придумала: Пугачева перечисляет Украине кругленькие суммы от россиян

Алла Пугачева нашла способ, как помочь Украине / скриншот

Известная певица Алла Пугачева, которая поддержала своего мужа Максима Галкина в высказываниях о войне в Украине, решила теперь помочь нашей стране финансово. Примадонна придумала даже хитренький план, ведь деньги в Украину поступают от россиян. Об этом сообщают Дневники знаменитостей.

Оказалось, что Пугачева устраивает экскурсии по своему дворцу. Все желающие могут своими глазами увидеть будуары Примадонны, комнаты Галкина, гардеробные и даже туалет Аллы Борисовны.

За возможность наглядеться всем этим нужно заплатить 10 200 рублей. По курсу на 2 декабря 2022 года это составляет около 6000 гривен.

Отмечается, что за такие деньги посетители смогут запечатлеть все лишь глазами, ведь фото и видеосъемка строго запрещается. Можно предположить, Примадонна не хочет, чтобы эти снимки слили в Сеть, ведь тогда интерес к такой экскурсии может угаснуть.

Стоит отметить, что на билете указано, что вся выручка будет перечислена в Фонд жены президента Украины Елены Зеленской. Напечатано это совсем не маленькими буквами.

Пугачева помогает финансово Украине / Дневники знаменитостей

Напомним, ранее певица Кристина Орбакайте трогательно поздравила Аллу Пугачеву с Днем матери. На своей странице в Instagram она опубликовала снимки, на которых позировала вместе с Примадонной и детьми.

Также ранее Любовь Успенская "в шутку" пригрозила Алле Пугачевой смертью. Успенская поделилась воспоминанием о Примадонне, которую, по ее заверению, всё еще считает крупной фигурой в музыке.

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