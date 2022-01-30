Хирург назвал самый удачный и самый провальный пример пластики лица среди звезд Голливуда

Майкл Джексон и Мэрилин Монро / facebook.com/michaeljackson, kinomania.ru

Пластический хирург, заслуженный врач Украины Дмитрий Слоссер назвал самый удачный и самый провальный пример применения пластической хирургии среди звезд Голливуда.

Как рассказал хирург во время чата на Главреде, в пластической хирургии очень важна мера. Если человек что-то улучшил в себе, то должен суметь остановиться. Если же возникает зависимость от пластических операций, это уже неправильно.

"А так бывает: человек видит улучшение, и ему хочется все больше и больше себя усовершенствовать. В такой ситуации пластический хирург, который является и психотерапевтом, и психологом, должен вовремя остановиться и сказать: "Это делать уже не надо. Достаточно", - отметил Слоссер.

По словам хирурга, Майкл Джексон – это один из неудачных примеров, когда человек в погоне за отбеливанием лица и уменьшением носа, в итоге практически лишился носа.

"А удачная пластическая операция – это та, когда, глядя на человека, вы не заподозрите, что операция была, и будете уверены, что человек таким родился, посвежел или сделал удачный макияж. Мэрилин Монро – это пример одной из первых пластических операций. Если сравнить ее фотографии до операции и после, вы увидите великолепную работу. До операции она была дурнушкой", - рассказал Слоссер.

Ранее Дмитрий Слоссер рассказал, делали ли пластические операции первые леди – Марина Порошенко и Елена Зеленская, а также улучшала ли свою внешность при помощи хирургического вмешательства Юлия Тимошенко.

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