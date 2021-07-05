HBO отменила создание продолжения сериала Страна Лавкрафта

Сериал Страна Лавкрафта закрыли / HBO

Сериал Страна Лавкрафта закрыли вопреки тому, что экранизация романа по мотивам Лавкрафтовских историй получила высочайший рейтинг в год выхода на экраны.

Как сообщает Deadline, Страну Лавкрафта по слухам закрывают из-за того, что первый сезон был адаптацией одноименного романа Мэтта Раффа, и в конечном итоге сюжет шоу закончился идентично первоисточнику.

"Мы не будем работать над вторым сезоном Страны Лавкрафта. Мы благодарны за самоотверженность и артистизм талантливых актеров и съемочной группы, а также за Мишу Грина, создавшего этот революционный сериал. И поклонникам, спасибо, что присоединились к нам в этом путешествии", - говориться в заявлении.

В октябре 2020 года шоураннер сериала Миша Грин обсуждала с HBO возможность снять второй сезон, который "передал бы дух романа Мэтта Раффа", но, судя по всему, ей не удалось убедить руководство.

Страна Лавкрафта - сюжет

Аттикус Фриман возвращается в США после Корейской войны, и пытается найти своего пропавшего отца, связываясь по ходу дела с невесть откуда взявшейся подругой детства и неожиданным благодетелем. Натыкаясь на подсказки, ему придется немало поездить по США, и он найдет город Аркхэм, который на самом деле Арпхем, повстречает типично Лавкрафтовых героев и даже попадет в переплет с некоторыми чудовищами из вселенной Лавкрафта.

Не стоит забывать, что сериал будет приправлен моральными ценностями из романа - 1950-е в США - разгар расизма против темнокожего населения.

Страна Лавкрафта- актеры и роли

Джонатан Мейджорс - Аттикус Фриман;

Джерни Смоллетт-Белл - Летиция "Лети" Дендридж;

Вунми Мосаку - Руби Дэндридж, сводная сестра Лети;

Аунджануэ Эллис - Ипполита Блэк, тетя Аттикуса;

Майкл К. Уильямс - Монтроз Фриман, упрямый и скрытный отец Аттикуса;

Кортни Б. Вэнс - Джордж Блэк, теплый, веселый и начитанный дядя Аттикуса.

Эрика Тазел - Дора Фриман;

Абби Ли - Кристина Брэйтвайт, единственная дочь лидера секретного ордена, известного как Сыны Адама;

Джордан Патрик Смит - Уильям, приспешник и любовник Кристины;

Джейми Харрис - Юстас Хант, окружной шериф;

Джейми Чунг - Джи-А, внешне наивная студентка-медсестра, которая не та, чем она кажется;

Джейми Нойманн - Хиллари;

Мак Брандт - Ланкастер;

Тони Голдвин - Сэмюэл Брэйтуайт;

HBO отказался от продолжения сериала несмотря на высокие оценки и рейтинги на уровне предыдущего сериала - Хранители, которые вышли в 2019 году.