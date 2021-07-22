Хайден Панттьери вернулась к бывшему, когда он отсидел срок за ее избиение

Хайден Панаттьери / Getty Images

Американская актриса Хайден Панаттьери, которая оставила дочь Владимиру Кличко ради романа с Брайном Гикерсоном, снова решила воссоединиться с альфонсом, даже после окончания его тюремного заключения.

Как сообщает People, два месяца назад на свободу вышел Брайан Гинкерсон, который чуть не убил Хайден на День святого Валентина. Актриса уже возобновила с ним отношения.

На протяжении более двух лет, после расставания с Владимиром Клично она была в отношениях с Гинкерсоном - их постоянно видели в состоянии опьянения и актриса регулярно жаловалась на парня в полицию из-за насилия.

Источники издания утверждают, что Хайден "завязала" с алкоголем и любыми аналогичными веществами, и надеется наладить отношения с Брайаном.

"Хайден не забыла, что он сделал, но она хочет простить и двигаться дальше. Она ведет трезвый образ жизни и чувствует себя очень хорошо", - говорится в сообщении.

Брайаян неожиданно пообщался со СМИ, заявив, что они с Хайден работают над "дружбой" и отказом от вредного образа жизни.

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