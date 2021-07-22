Хайден Панттьери вернулась к бывшему, когда он отсидел срок за ее избиение

Биологическая мать ребенка Владимира Кличко снова закрутила роман с Брайаном Гикерсоном, сначала засадив его за решетку.
Американская актриса Хайден Панаттьери, которая оставила дочь Владимиру Кличко ради романа с Брайном Гикерсоном, снова решила воссоединиться с альфонсом, даже после окончания его тюремного заключения.
Как сообщает People, два месяца назад на свободу вышел Брайан Гинкерсон, который чуть не убил Хайден на День святого Валентина. Актриса уже возобновила с ним отношения.
На протяжении более двух лет, после расставания с Владимиром Клично она была в отношениях с Гинкерсоном - их постоянно видели в состоянии опьянения и актриса регулярно жаловалась на парня в полицию из-за насилия.
Источники издания утверждают, что Хайден "завязала" с алкоголем и любыми аналогичными веществами, и надеется наладить отношения с Брайаном.
"Хайден не забыла, что он сделал, но она хочет простить и двигаться дальше. Она ведет трезвый образ жизни и чувствует себя очень хорошо", - говорится в сообщении.
Брайаян неожиданно пообщался со СМИ, заявив, что они с Хайден работают над "дружбой" и отказом от вредного образа жизни.
Насилие над Хайден Панаттьери - подробности
- В августе 2018 года Хайден и Владимир расстались, потому что актриса отправилась жить в Лос Анджелес со Брайаном Гинкерсоном - модельером, который прибыл строить карьеру в Голливуде.
- Брайана Гинкерсона Хайден Панаттьери скрывала от публики, он жил у нее дома.
- Хайден Панаттьери предоставила полные права опеки над дочерью Владимиру Кличко. Как сообщали очевидцы, она редко виделась с дочкой.
- В 2019 году всплыла информация о том, что Брайан постоянно избивает Хайден - она обратилась в полицию с заявлением.
- На День влюбленных между Панаттьери и Гинкерсоном случилась драка, парень чуть не убил актрису, и она подала на него в суд, добившись заключения, а также запрета приближаться к себе.