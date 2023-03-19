Грустный праздник для короля: Чарльз III трогательно поздравил Елизавету II с Днем матери

Король Чарльз III впервые поздравил подданных с Днем матери в качестве монарха. Традиционно этот праздник в Великобритании отмечают в третье воскресенье марта, и называют также Материнским воскресеньем.
Свою мать король потерял совсем недавно, и в день праздника проявил трогательную скорбь о покойной королеве Елизавете II. На официальной странице британской королевской семьи в Instagram появился редкий портрет королевы с младенцем-Чарльзом на руках.
Не обошли вниманием и маму королевы-консорта Камиллы - Розалинду Кьюбитт, которой не стало еще в 1994 году: на снимке, выполненном в последние годы жизни аристократки, она позирует со своей дочерью Камиллой.
"Поздравляем всех матерей по всему миру, и тех, кому может не хватать их мам сегодня. Мыслями мы с вами, и желаем вам особенного Дня Матери", - подписали два очень трогательных снимка британские король и королева.
Чарльз в роли короля
После смерти Елизаветы II старший сын умершей королевы был провозглашен королем Чарльзом III.
К исполнению своих обязанностей король приступил практически сразу.
За пару дней в своей новой роли король Чарльз успел оскандалится. Он дважды вышел из себя на публике, и оба раза причиной тому стали письменные принадлежности.
Совсем недавно короля Чарльза III и королеву-консорта Камиллу забросали яйцами. Британская пресса выяснила, что после скандального нападения с пятью брошенными яйцами дело не закончилось.
Как оказалось, последовала реакция стоящей рядом публики, которая заставила короля растерянно оглядываться.
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