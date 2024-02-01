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"Грустная и травмированная": Дорофеева в слезах решилась на откровенность

Анна Подгорная
1 февраля 2024, 20:06
Муж Нади Дорофеевой нежно поддержал певицу в этот сложный для нее момент.
Надя Дорофеева
Надя Дорофеева со слезами на глазах показала себя настоящую / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Еще недавно украинская певица Надя Дорофеева показывала свою женственность в горячем луке и со счастливой улыбкой на лице, а теперь в своем блоге в Instagram публикует изнанку своей "идеальности".

На странице артистки появился снимок, на котором Додо предстала с покрасневшим и мокрым от слез лицом, в простой футболке и с хвостом на голове. Она рассказала о балансе и о том, как сложно его соблюдать.

"Баланс. Он нужен во всем. Если посмотрите предыдущее фото в моей инсте – там я в роскошном красном платье, с красивым мейком и красными губами, улыбчивая, яркая и уверенная. На этом фото тоже я – грустная, растерянная и травмированная. Кто из них настоящий? Ответ – обе", - пишет певица.

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Она отметила, что не собирается жаловаться на свою жизнь, однако считает необходимым показывать и эту ранимую сторону себя. Раньше, как и многие, она поддерживала тренд социальных сетей на идеальность, но теперь настоящее для нее важнее красивой картинки.

Дорофееву в ее решении поддержал муж, музыкант и ресторатор Миша Кацурин. В комментариях под снимком он написал: "Самая очаровательная в любом агрегатном состоянии".

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева со слезами на глазах показала себя настоящую / instagram.com/nadyadorofeeva

Ранее Мисс Украина-2023, 18-летняя художница София Шамия, рассказала на конкурсе талантов "Мисс Мира-2023" про войну в Украине, а также про красоту и богатство нашей страны.

Также блогер-сплетник Беспалов озвучил версию, согласно которой украинская певица Настя Каменских переехала в другую страну к новому мужчине. Кроме того он рассказал о судьбе брака NK с Потапом.

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