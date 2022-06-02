Группе ДДТ отменили концерт в Москве

Юрий Шевчук открыто высказался против режима/ Фото А. Бойко, "Вести"

Департамент региональной безопасности москвы не согласовал концерт группы "ДДТ", который должен был состояться в конце будущей недели. Сообщается, что в связи с этим музыканты вынуждены перенести свое выступление в Москве с 10 июня 2022 года на следующий год.

О переносе концерта группы "ДДТ", который должен был проходить на "Открытии Арене", певцы рассказали своим поклонникам в соцсетях.

"Нами были приложены все усилия и доступные возможности, чтобы сохранить выступление 10 июня 2022 года, но тщетно. Мы вынуждены вам сообщить, что проведение концерта группы ДДТ в москве на стадионе "Открытие Банк Арена" переносится на 17 июня 2023 года", — указано в сообщении.

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Напомним, ранее российский рок-музыкант, поэт-песенник и лидер группы ДДТ Юрий Шевчук, который открыто выражает свою позицию в отношении войны россии в Украины, попал в поле зрение российских силовиков.

Так, после концерта, где Юрий Шевчук заявил, что "родина — это не жопа президента, которую нужно все время целовать", к нему за кулисы пришли силовики и изолировали его от остальных участников группы.

В сети также появилась информация, что группа сворачивает концертную деятельность. Говорили также, якобы группа не возвращает деньги за купленные билеты. 65-летний Шевчук опроверг слухи.