Группа Rammstein поддержала Украину и развернула украинский флаг перед десятками тысяч людей

Флаг Украины развернул клавишник Rammstein ‒ Кристиан "Флаке" Лоренц./ Instagram / скриншот из видео

Музыканты легендарной немецкой индастриал-электронной-рок-группы Rammstein поддержали Украину и развернули украинский флаг.

Во время концерта в Варшаве 16 июля флаг Украины развернул клавишник коллектива ‒ Кристиан "Флаке" Лоренц. По сложившейся традиции, он передвигался по рукам в толпе фанатов на надувной лодке. И именно в этот момент развернул флаг и размахивал им.

К слову, Rammstein сейчас выступают в рамках тура Europe Stadium Tour 2022 по всей Европе.

Напомним, ранее легенда мировой поп-музыки Пол Маккартни в очередной раз публично поддержал Украину ‒ в этот раз самом масштабном британском музыкальном фестивале — Гластонбери. Ближе к концу своего длинного сета (2 часа 50 минут) Маккартни несколько минут размахивал украинским флагом.

Как рассказали журналистам источники из окружения музыканта, он намеренно исключил другой хит The Beatles ‒ Back in the U.S.S.R ‒ из своего концерта в Гластонбери и всех будущих выступлений.

Позднее легендарная британская рок-группа The Rolling Stones и американская рок-группа Guns N' Roses публично выразили свою поддержку Украине в войне против России.

"Роллинги" во время исполнения своего хита Gimme Shelter в лондонском Гайд-парке показали на большом экране кадры взрывов и разрушений, которые совершили русские оккупанты на территории Украины. Впоследствии на экране за спиной взвился большой украинский флаг.

Что касается Guns N' Roses, то на стадионе Tottenham Hotspur Stadium в Лондоне организаторы украсили сцену украинской символикой – на сцене были наши флаги, а зал и сцена регулярно подсвечивались желто-голубыми цветами.

