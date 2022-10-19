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"Грудь вразнобой": Бабкину жестко высмеяли после поездки в Донбасс

19 октября 2022, 10:59

Надежда Бабкина полностью продалась путинскому режиму.

Надежда Бабкина
Бабкину жестко высмеяли после поездки в Донбасс / скриншот росТВ

Певица Надежда Бабкина, которая активно поддерживает войну в Украине, охотно путешествует в Донбасс, где занимается пропагандой.

Рустам Солнцев в своей авторской программе на YouTube высмеял артистку. Досталось Бабкиной от шоумена и за имидж, и за якобы не реализованный творческий потенциал.

"Дети вышли из катакомб, и тут они попадают в руки к кому? Наде Бабкиной. Как вам вообще такое? И тут их видит заслуженная артистка Надя Бабкина, в девичестве Заседателева. Какая мать захочет, чтобы ее ребенок вышел в объятия Бабкиной и ее театра? Какая сумасшедшая захочет, чтобы ее ребенок имел дело с Бабкиной и Красовским? Она по-прежнему упырь. Она была упырем и упырем останется. Она упырем-фриком уйдет к праотцам. Не спев ни одной приличной песни. Ни одной! У нее поле непаханое было брать русские песни и петь их в новом формате, в новой обработке. Казачка Надя черта не боится, сиськи вразнобой - вот это вот оно?", задался вопросом Солнцев.

Напомним, ранее Бабкина, нагло и задорно улыбаясь морщинистым лицом, стояла на фоне развалин драмтеатра ‒ на который русские оккупанты сбросили бомбу 16 марта нынешнего года.

"Вчера мы с ансамблем "Русская песня" добрались до поселка Володарское "Донецкой Народной республики". До этого заехали в Мариуполь, где побывали в здании разрушенного драмтеатра, но об этом я расскажу отдельно", – цинично писала в Сети Бабкина.

Также мы писали, что комик и шоумен Максим Галкин, который выступает против войны в Украине, прошелся по Надежде Бабкиной и Ларисе Долиной.

По его словам, эти две звезды любят родину небескорыстно - они добиваются привилегий и денег от власти.

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Автор: Сергей Кущ
Надежда Бабкина новости шоу бизнеса
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