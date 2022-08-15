Галкин рассказал, на что способны Бабкина и Долина ради крошки с барского стола Путина

Максим Галкин, Надежда Бабкина, Лариса Долина / скриншот

Комик и шоумен Максим Галкин, который выступает против войны в Украине, прошелся по Надежде Бабкиной и Ларисе Долиной.

По его словам, эти две звезды любят родину небескорыстно - они добиваются привилегий и денег от власти.

Галкин считает, что заслуженные артистки РФ лизоблюдствуют, чтобы получить крошки с барского стола. По мнению шоумена, усилия Бабкиной и Долиной остаются незамеченными.

"Не понимаю, почему нужно быть за власть? Хорошо, они хотят какие-то получить какие-то там крошки с барского стола, чтобы их заметили, но там не видят ни Бабкину, ни Долину", - сказал Галкин.

Напомним, ранее российская певица Лариса Долина, которая поддерживает убийства мирных украинцев и войну России в Украине, высказалась о жизни в Европе.

Как известно, в ЕС рассматривают возможность приостановки выдачи виз россиянам, и на этом фоне многие российские звезды вдруг стали заявлять, что в Европе не та уж и хорошо, и их не устраивают те или иные вещи.

Теперь Долина выступила с заявлением, что ей не по душе европейский образ жизни.

Читайте также: