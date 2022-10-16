"Он все правильно делает": Надежда Бабкина цинично похвалила Путина за убийство украинцев

Надежда Бабкина похвалила Путина за убийства украинцев / Instagram

Российская певица Надежда Бабкина поддерживает режим российского диктатора Владимира Путина, который развязал против Украины кровавую войну. Она уже неоднократно устраивала концерты "на трупах" на оккупированных российскими войсками территориях и даже в самом Мариуполе.

Она цинично похвалила Путина за убийства украинцев и заявила, что "он все правильно делает". Об этом сообщает FreeДом.

"Он (Путин - Главред) правильно все делает. Даже, создавая какое-то сверхопасное оружие, это тоже есть некий тормоз для того, чтобы все понимали, что мы не можем все время на полусогнутых ногах ходить, мы не можем на карачках ползать", - сказала Надежда Бабкина.

Она также пытается защитить Путина, утверждая, что российская армия якобы "не воюет с мирным населением" и утверждает, что украинцы встречают российских солдат "с цветами".

"Знаете, почему все так медленно идет? Потому что мы за сбережение человеческих жизней", - говорила Бабкина.

Пропутинская певица говорила, что Крым принадлежит России.

Напомним, ранее Бабкина, нагло и задорно улыбаясь морщинистым лицом, стояла на фоне развалин драмтеатра ‒ на который русские оккупанты сбросили бомбу 16 марта нынешнего года.

"Вчера мы с ансамблем "Русская песня" добрались до поселка Володарское "Донецкой Народной республики". До этого заехали в Мариуполь, где побывали в здании разрушенного драмтеатра, но об этом я расскажу отдельно", – цинично писала в Сети Бабкина.

Вас также может заинтересовать: