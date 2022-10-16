"Он все правильно делает": Надежда Бабкина цинично похвалила Путина за убийство украинцев

Путинистка утверждала, что российские военные якобы "не убивают" мирных украинцев.
Российская певица Надежда Бабкина поддерживает режим российского диктатора Владимира Путина, который развязал против Украины кровавую войну. Она уже неоднократно устраивала концерты "на трупах" на оккупированных российскими войсками территориях и даже в самом Мариуполе.
Она цинично похвалила Путина за убийства украинцев и заявила, что "он все правильно делает". Об этом сообщает FreeДом.
"Он (Путин - Главред) правильно все делает. Даже, создавая какое-то сверхопасное оружие, это тоже есть некий тормоз для того, чтобы все понимали, что мы не можем все время на полусогнутых ногах ходить, мы не можем на карачках ползать", - сказала Надежда Бабкина.
Она также пытается защитить Путина, утверждая, что российская армия якобы "не воюет с мирным населением" и утверждает, что украинцы встречают российских солдат "с цветами".
"Знаете, почему все так медленно идет? Потому что мы за сбережение человеческих жизней", - говорила Бабкина.
Пропутинская певица говорила, что Крым принадлежит России.
Напомним, ранее Бабкина, нагло и задорно улыбаясь морщинистым лицом, стояла на фоне развалин драмтеатра ‒ на который русские оккупанты сбросили бомбу 16 марта нынешнего года.
"Вчера мы с ансамблем "Русская песня" добрались до поселка Володарское "Донецкой Народной республики". До этого заехали в Мариуполь, где побывали в здании разрушенного драмтеатра, но об этом я расскажу отдельно", – цинично писала в Сети Бабкина.
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