Гроб Кикабидзе украсили украиским флагом

Церемония прощания с грузинским актером прошла в Тбилиси.

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Гроб популярного грузинского актера Вахтанга Кикабидзе, который умер 15 января в возрасте 84 лет, по решению семьи был украшен двумя флагами - грузинским и украинским. Это стало возможным потому, что прощание с легендарным актером проходило в Тбилиси.

По информации Обозревателя, семья приняла решение украсить гроб флагом Украины потому, что знала о любви актера к украинскому народу. Панихида была организована в церкви Кашвети с 17 по 18 января. За это время поклонники и близкие Кикабидзе смогли попрощаться с ним.

Возле гроба актера были размещены его фотографии, а также венки, некоторые из них приносили с сине-желтыми лентами. Актера хоронили в закрытом гробу.

Напомним, актер, сценарист и режиссер Вахтанг Кикабидзе умер в возрасте 84 лет. Кроме творческой деятельности, артист активно поддерживал Украину в войне против России.

Кикабидзе был одним из немногих знаменитостей, который не боялся говорить правду о кровавом режиме Владимира Путина. Также звезда "Мимино" восхищался украинским народом.

Ранее Вахтанг Кикабидзе потратил на помощь для украинской армии все денежные средства, которые ему удалось заработать на юбилейном концерте в Батуми. Концерт в честь 84-летия Кикабидзе прошел в Батуми 19 июля. Шоу было посвящено Украине и прошло с аншлагами.

Также Вахтанг Кикабидзе предполагал, что ждет президента-диктатора России Владимира Путина. Он допустил, что его "уберет" ближайшее окружение или судьба подготовит для него достойное наказание за совершенные преступления против человечества.

"Мы же все христиане, если Он действительно там существует, то все видит. История пишется черным по белому, поэтому все гадости наказуемы. История уже показала. Так и хочется этого. Ему вернуться назад будет очень тяжело", – говорил актер.