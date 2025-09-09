'Гражданская позиция - такое дело': на защиту Каменских встала звездная крестная

Вы узнаете:
Украинская певица Алла Кудлай публично выступила в защиту своей звездной крестницы Насти Каменских, которая не видит проблемы в исполнении песен на языке страны-агрессора. Свою позицию артистка высказала в интервью Суспільне.Культура.
По мнению Кудлай, Настя Каменских имеет главное для артиста - красивый голос и талант, которыми она может восхищаться бесконечно.
"Настенька моя - мое солнышко, я ее люблю слушать бесконечно. Она потрясающая. И главное для певца - что?", - высказалась звездная крестная.
Кудлай не согласилась с утверждением журналистки о важности гражданской позиции для артиста. Она считает, что для звезды прежде всего значение имеет тембр голоса.
"Гражданская позиция - такое дело. Тембр голоса - самое главное для певца. И у Насти есть потрясающий тембр голоса", - поддержала свою крестницу Кудлай.
Отвечая на вопрос о русскоязычном репертуаре Каменских, Кудлай сказала, что это личный выбор артистки. В то же время призналась, что сама бы такого не делала.
"Это их личное дело. Ну что ты сделаешь? Я ничего не хочу говорить, но я ее люблю", - подытожила артистка.
Ранее Главред сообщал, какую сумму потеряла украинская певица Настя Каменских из-за скандального исполнения русскоязычных песен на своих концертах. Известный украинский бренд разорвал с артисткой контракт, приносивший ей значительную прибыль.
После языкового скандала Каменских засветилась в США, куда недавно переехала. Певица поделилась кадрами своего лета и работы в студии. Она продолжает записывать песни на иностранных языках и мечтает о мировом признании.
О персоне: Алла Кудлай
Алла Кудлай - украинская певица. Народная артистка Украины. Бывшая солистка Национального заслуженного академического народного хора Украины имени Веревки (1978-1984). Имеет Орден княгини Ольги III степени. Крестная мать Насти Каменских.
