'Гражданская позиция - такое дело': на защиту Каменских встала звездная крестная

Певица Алла Кудлай решила поддержать звездную крестницу.

Настя Каменских, Алла Кудлай - языковой скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменских, Алла Кудлай

Алла Кудлай публично высказалась о скандале Каменских

Украинская певица Алла Кудлай публично выступила в защиту своей звездной крестницы Насти Каменских, которая не видит проблемы в исполнении песен на языке страны-агрессора. Свою позицию артистка высказала в интервью Суспільне.Культура.

По мнению Кудлай, Настя Каменских имеет главное для артиста - красивый голос и талант, которыми она может восхищаться бесконечно.

"Настенька моя - мое солнышко, я ее люблю слушать бесконечно. Она потрясающая. И главное для певца - что?", - высказалась звездная крестная.

Настя Каменских - гражданская позиция / фото: instagram.com, Настя Каменских

Кудлай не согласилась с утверждением журналистки о важности гражданской позиции для артиста. Она считает, что для звезды прежде всего значение имеет тембр голоса.

"Гражданская позиция - такое дело. Тембр голоса - самое главное для певца. И у Насти есть потрясающий тембр голоса", - поддержала свою крестницу Кудлай.

Настя Каменских - русскоязычные песни / фото: instagram.com, Настя Каменских

Отвечая на вопрос о русскоязычном репертуаре Каменских, Кудлай сказала, что это личный выбор артистки. В то же время призналась, что сама бы такого не делала.

"Это их личное дело. Ну что ты сделаешь? Я ничего не хочу говорить, но я ее люблю", - подытожила артистка.

Настя Каменских инфографика / Главред

Ранее Главред сообщал, какую сумму потеряла украинская певица Настя Каменских из-за скандального исполнения русскоязычных песен на своих концертах. Известный украинский бренд разорвал с артисткой контракт, приносивший ей значительную прибыль.

После языкового скандала Каменских засветилась в США, куда недавно переехала. Певица поделилась кадрами своего лета и работы в студии. Она продолжает записывать песни на иностранных языках и мечтает о мировом признании.

О персоне: Алла Кудлай Алла Кудлай - украинская певица. Народная артистка Украины. Бывшая солистка Национального заслуженного академического народного хора Украины имени Веревки (1978-1984). Имеет Орден княгини Ольги III степени. Крестная мать Насти Каменских.

