Грандиозная премьера "Маскарада" на 1+1: чем удивит страну первый эпизод нового сезона шоу

В эту субботу в 20:20 состоится долгожданная премьера самого загадочного шоу страны под названием Маскарад, в котором звездные команды будут бороться за победу, а суперзвезды спорта, шоу-бизнеса, кино и телевидения в фантастических образах продемонстрируют зрителям разнообразные таланты.

Зрителей ждет яркая борьба звездных команд за победу в шоу, а также незабываемые выступления любимых персонажей. Кроме уже знакомых персонажей, в шоу появятся и новые герои, за образами которых скрываются самые популярные и самые обсуждаемые публичные персоны. Каждый эпизод пять супергероев будут выходить на сцену и демонстрировать свои таланты – вокальные, танцевальные, а также поражать умениями в оригинальном жанре.

Первым на сцену выйдет яркий Попугай из Рио, который удивил страну своим образом. Попугай имеет двухметровые крылья и более чем 2000 перышек, закрепленных вручную. Персонаж продемонстрирует танцевальный талант и заставит звездные команды двигаться.

"Я - мечта каждой сеньориты. Обожаю яркую жизнь. Уже много лет красавицы птички в восторге от меня, а моя харизма сносит им крышу. Несколько раз в неделю я чирикаю им свои истории, а они не сводят с меня глаз. Таблоиды недавно приписывали мне роман с Золотой Жар-Птицей, но я впервые признаюсь - мое сердце свободно", - подсказал о себе загадочный Попугай.

Еще больше подсказок о героях Маскарада можно будет увидеть в премьерном выпуске в эту субботу. Следующей зажжет сцену мифическая дева, невероятная Медуза Горгона. Суперзвезда продемонстрирует оперный вокал в пять октав.

Покажет свой акробатический талант обольстительная Кошка, с которой зрители уже успели познакомиться в эксклюзивном интервью на сайте телеканала 1+1.

Суперзвезда проведет мастер-класс и заставит Игоря Ласточкина и Дантеса выполнить акробатические трюки. Субботним вечером на сцену выйдут еще два новых героя. Кто именно это будет, узнаете уже 18 сентября в 20:20.

По правилам шоу, каждый эпизод звезд ждет "Липсинк батл", который решит, кто из команд получит право первыми озвучить свои гипотезы относительно звезд, скрытых в сказочных образах. Победителя "Липсинк батла" будут определять зрители в зале с помощью специального голосования. Каждый эпизода будут открыты имена двух суперзвезд в фантастических костюмах. К остальным трем героям следующего эпизода присоединятся еще двое новых.

Напомним, продолжается медийный квест от телеканала 1+1, благодаря которому телезрители узнают, кто станет героем нового сезона Маскарада. Персонажи появляются в эфире 1+1, соц.сетях, печатной прессе, а также на различных мероприятиях, анонсируя появление следующего героя. Так, вчера стало известно, что новым героем Маскарада станет воинственный Ронин. Пользователи могли составить пазл на сайте 1+1 и узнать таким образом, как выглядит персонаж.

Ведущим второго сезона шоу стал Тимур Мирошниченко. За победу будут бороться две звездные команды. Капитаном первой команды стал Юрий Ткач, а в состав его тройки вошли телеведущая Маша Ефросинина и фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина. Место капитана второго трио занял юморист Игорь Ласточкин, а его компаньонами стали примадонна украинской музыкальной индустрии Ирина Билык и певец Дантес. "Маскарад" - это адаптация румынского формата "Mysteries in the spotlight".

Смотрите премьеру шоу "Маскарад" на телеканале "1+1" уже 18 сентября в 20:20.

