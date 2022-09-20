"Госпожу Галкину пользовали с ее согласия": путинист Михалков мерзко оскорбил Аллу Пугачеву

Никита Михалков обиделся на Аллу Пугачеву, и рассказал, как ее "пользуют" / t.me/nikitabsg, instagram.com/alla_orfey

Режиссер-путинист, яро поддерживающий войну в Украине, Никита Михалков не упустил возможность "укусить" певицу Аллу Пугачеву, намекнув в своем шоу, что она - женщина легкого поведения.

Конфликт между режиссером-рашистом и Примадонной, которая поддерживает антивоенную позицию мужа, комика Максима Галкина, разгорелся после того, как Пугачева на своей странице в Instagram обвинила Михалкова в бесчеловечности за его политические убеждения.

Сделала она это с помощью фильма Раба любви, в котором главная героиня называет своих преследователей зверями, проклятыми их потомками. Иронично, но режиссером этого фильма выступает сам Михалков.

Беснующегося путинского подлизу задело то, что ему было отказано в человечности. Поэтому он, сравнивая героиню Ольгу Вознесенскую и певицу Аллу Пугачеву, заявил, что артистку используют, и ей это выгодно.

"Я только честно не понял, почему она сразу лишили меня права быть человеком. Во-первых я ни слова про нее не говорил никогда дурного, а во-вторых, почему она использовала фрагмент из моего фильма Раба любви? Героиня Ольга Вознесенская в трамвае, который несется, без водителя, догоняема "охранкой", говорит слова слова: "Вы звери, вы звери! Вы будете прокляты своею страной". Почему госпожа Галкина вставляет этот отрывок? Видимо отождествляя себя с этой героиней. И сравнение это невероятно пошлое и ошибочное. Ольгу Вознесенскую преследует охранка за то, что она помогала террористам. А кто преследовал госпожу Галкину? ... Единственное, в чем может быть сходство между судьбами Ольги Вознесенской и госпожи Галкиной в том, что Ольгу Вознесенскую использовали, ею пользовались, без ее ведома. А госпожу Галкину "пользовали" с ее согласия. Ольга Вознесенская была действительно рабой любви, а вот рабой чего была и есть госпожа Галкина - это не мне судить", - съязвил Михалков.

Напомним, ранее Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение властей страны-агрессора.

Также мы писали, что певица Лайма Вайкуле поддержала свою коллегу по сцене Аллу Пугачеву, которая обратилась к российским властям, попросив признать ее иностранным агентом.

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