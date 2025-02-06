Кратко:
- Что говорит мимика Седоковой
- Что об этом думает эксперт
В террористической России проанализировали поведение якобы скорбящей предательницы Украины Анны Седоковой, которая недавно вышла на связь со своими оставшимися поклонниками.
Так, после самоубийства ее мужа Яниса Тиммы, Седокова долгое время молчала, и буквально недавно опубликовала видео, в котором сообщила, что снова собирается петь.
В террористической России решили проанализировать язык тела запроданки, с целью понять, насколько Седокова раскаивается и скорбит.
Эксперт по лжи и языку жестов, профайлер, блогер и автор книги "Ложь под микроскопом" Илья Анищенко прокомментировал первое видео певицы после похорон.
По словам специалиста, артистка не врет, когда говорит, что проживает тяжелый период в жизни, а в её поведении прослеживаются жесты бегства.
"Действительно, тяжёлый период. И поза, и жесты, и интонация голоса, и оговорка — всё об этом говорит, но я думаю, что какого-то горя и скорби нет. На лице это не проявляется. Но то, что ей сейчас тяжело, это видно", — поделился Анищенко.
По его мнению, певица на видео сидит в самой ресурсной позе для человека — эмбриональной. Также артистка постоянно смотрит вниз, что говорит о печали и тяжёлой ситуации. Эксперт подметил и отдёргивающие жесты и жесты бегства. Так, у Седоковой прослеживается движение черепашьей головы — она "вдавливается в плечи", что говорит о грузе проблем.
Анищенко уверен, что артистка избегает всякого упоминания ситуаций с экс-мужем и трагедии в целом.
Отметим, что после самоубийства Яниса Тиммы Анна Седокова попала в лечебницу с нервным срывом, и практически не выходила на связь. Вчера, через 50 дней после трагедии, певица все же решила нарушить молчание.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред рассказывал, что осенью 2024 года, после 4 лет в официальном браке, Анна Седокова подала на развод с покойным баскетболистом. Их брак официально завершился за неделю до самоубийства Яниса Тиммы.
Также стало известно, что Анна Седокова попала в больницу с нервным срывом после того, как узнала про смерть бывшего возлюбленного. Певица показала, как лежит в слезах под капельницами.
Вас также может заинтересовать:
- "Как же ты так смог": Анна Седокова ошарашила заявлением о Янисе Тимме
- "Уже связалась с банком": Седокова хочет стащить деньги покойного мужа
- Анна Седокова попала в полицию из-за смерти Яниса Тиммы: "Будет возбуждено дело"
Кто такая Анна Седокова
Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей.
Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред