Анна Седокова отлично сыграла на видео, но на самом деле она не скорбит о бывшем муже.

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Анна Седокова не раскаивается из-за смерти Тиммы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova

Кратко:

Что говорит мимика Седоковой

Что об этом думает эксперт

В террористической России проанализировали поведение якобы скорбящей предательницы Украины Анны Седоковой, которая недавно вышла на связь со своими оставшимися поклонниками.

Так, после самоубийства ее мужа Яниса Тиммы, Седокова долгое время молчала, и буквально недавно опубликовала видео, в котором сообщила, что снова собирается петь.

видео дня

В террористической России решили проанализировать язык тела запроданки, с целью понять, насколько Седокова раскаивается и скорбит.

Эксперт по лжи и языку жестов, профайлер, блогер и автор книги "Ложь под микроскопом" Илья Анищенко прокомментировал первое видео певицы после похорон.

По словам специалиста, артистка не врет, когда говорит, что проживает тяжелый период в жизни, а в её поведении прослеживаются жесты бегства.

"Действительно, тяжёлый период. И поза, и жесты, и интонация голоса, и оговорка — всё об этом говорит, но я думаю, что какого-то горя и скорби нет. На лице это не проявляется. Но то, что ей сейчас тяжело, это видно", — поделился Анищенко.

Мимику Седоковой проанализировал врач / Фото Instagram/annasedokova

По его мнению, певица на видео сидит в самой ресурсной позе для человека — эмбриональной. Также артистка постоянно смотрит вниз, что говорит о печали и тяжёлой ситуации. Эксперт подметил и отдёргивающие жесты и жесты бегства. Так, у Седоковой прослеживается движение черепашьей головы — она "вдавливается в плечи", что говорит о грузе проблем.

Седокова и ее актерское "мастерство" / Фото Instagram/annasedokova

Анищенко уверен, что артистка избегает всякого упоминания ситуаций с экс-мужем и трагедии в целом.

Отметим, что после самоубийства Яниса Тиммы Анна Седокова попала в лечебницу с нервным срывом, и практически не выходила на связь. Вчера, через 50 дней после трагедии, певица все же решила нарушить молчание.

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Ранее Главред рассказывал, что осенью 2024 года, после 4 лет в официальном браке, Анна Седокова подала на развод с покойным баскетболистом. Их брак официально завершился за неделю до самоубийства Яниса Тиммы.

Также стало известно, что Анна Седокова попала в больницу с нервным срывом после того, как узнала про смерть бывшего возлюбленного. Певица показала, как лежит в слезах под капельницами.

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Кто такая Анна Седокова Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей. Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.

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