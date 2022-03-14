Горбунов показал будущее России одним фото: "сдохните в аду!"

Телеведущий резко обратился к россиянам.
Телеведущий Юрий Горбунов, как и большинство украинцев, уверен в победе Украины над Россией.
На своей страничке в Instagram он опубликовал фото Москвы в будущем. На снимке видны останки Кремля и разрушенная столица России.
"Ваше недалекое будущее, рашисты!! Сдохните в аду!!", - написал Горбунов в подписи к посту.
Как сообщал Главред, ранее астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине 2022 и как будут развиваться события в ближайшее время.
Известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.
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Автор: Сергей Коломиец