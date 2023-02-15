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Голый Эктор Хименез Браво поделился открытками с собой в главной роли

15 февраля 2023, 04:00
Колумбийский шеф-повар порадовал своих поклонников новыми провокационными фото.
Эктор Хименес-Браво
Эктор Хименес-Браво / instagram.com/hectorjimenezbravo

Колумбийский шеф-повар и уже украинский телеведущий Эктор Хименез Браво, который славится своей проукраинской позицией и даже уже заговорил на украинском языке, поделился своими открытками ко Дню Святого Валентина.

На своей странице в Instagram он выложил несколько коллажей, некоторые из которых были весьма откровенными. "Открытки на любой вкус", - написал шеф-повар.

Голый Эктор Хименез Браво поделился открытками с собой в главной роли
Эктор и его открытки в Instagram

Мнения комментаторов разделились. Там, где многие оценили чувство юмора колумбийского шефа, другие начали критиковать его за пошлость, а также за то, что такие посты не могут быть опубликованы в военное время.

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Отметим, ранее Эктор Хименез Браво решил поддержать украинцев.

На своей странице в Instagram он сделал публикацию, где показал средний палец и сказал:

"Лучше одна холодная зима, чем всю жизнь в России. Давайте открыто смотреть в глаза своим страхам – зима будет тяжелая. Но это лишь одно из испытаний этой войны, и даже не главное из них. Нам точно и без света будет теплее, чем ребятам в спальнике в окопе. Поэтому не суетитесь лишний раз — закупайте свечи, газовые баллоны, фонарики на солнечных батареях, термобелье, генераторы, павербенки и все прочее. Готовьтесь, не паникуйте, нам это точно по силам. Все будет Украина" - поддержал телеведущий украинцев.

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Эктор Хименес-Браво
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