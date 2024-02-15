Голливудская актриса оскорбила украинок

Американская актриса Меган Фокс оскорбила украинок.
На своей странице в Instagram, она опубликовала фото с вечеринки, где описала себя странным образом. "Боже мой, люди, только посмотрите, как я изменилась… совсем не похожа на себя. Оказалось, что это просто тень на фотографии с мобильного телефона, на которой я выгляжу, как украинская надувная кукла. Когда в реальности я выгляжу, как одна из тех супер дорогих силиконовых настоящих секс-кукол, которые можно приобрести только в Японии", — написала актриса.
На ее странице теперь написано миллион комментариев, которые обвиняют Фокс в оскорблениях, грубости и ксенофобии по отношению к людям из Восточной Европы.
Позже Фокс отреагировала на один из комментариев и написала, что она вовсе не это имела ввиду. "Боже мой, я не это имела в виду. Украинские женщины горячие, так что в моем воображении надувные куклы тоже горячие. Дайте девушке пошутить, черт возьми", — написала актриса.
Напомним, ранее голливудская актриса Меган Фокс снова промокла и показалась в белом мини-платье для очередной откровенной пляжной фотосессии.
Напомним, ранее сообщалось, что голливудская актриса уже некоторое время не живет вместе со своим скандально известным женихом Колсоном Бэйкером (он же рэппер Machine Gun Kelly).
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