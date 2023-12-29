Гной и сало: у Киркорова медицинские проблемы после операции на ягодицах - СМИ

Есть информация, что у Филиппа Киркорова после установки имплантатов в ягодицы началось "загноение" (в том самом месте).

https://stars.glavred.info/gnoy-i-salo-u-kirkorova-medicinskie-problemy-posle-operacii-na-yagodicah-smi-10528673.html Ссылка скопирована

У Филиппа Киркорова якобы гноятся ягодицы / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншоты из видео

Известный и скандальный поп-певец (и матерый путинист) Филипп Киркоров был замечен папарацци в момент, когда он выходил из медицинской клиники в центре столицы страны-агрессора РФ, Москвы ‒ на фоне слухов о "загноении ягодиц" после операции по их увеличению. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

За несколько недель до cкандальной "голой вечеринки" у блогерки Насти Ивлеевой (в которой Киркоров активно принимал участие) его заметили у клиники в районе Пресня — он медленно шел от дверей клиники к своему автомобили. По данным Shot, в это время в медицинском центре принимал пациентов пластический хирург с 41-летним стажем Рауф Гайнуллин, который владеет методиками интимной пластики и глютеопластики (то есть пластика ягодиц).

При этом чуть позже в Сеть слили аудиосообщение якобы бывшей медсестры из клиники Тимура Хайдарова (который и делал Киркорову ту самую операцию). Женщина рассказывает, что у Примадона после установки имплантатов началось "загноение" (в том самом месте).

видео дня

Напомним, несколько дней назад российская блогерка Анастасия Ивлеева созвала вечеринку, на которую позвала престарелых российских звезд и прочий светский люд. Причем одеваться рекомендовалось в формате "почти голый".

Пришли многие российские звезды, в числе которых была предательница Лолита, скандальный Филипп Киркоров, "либеральная" журналистка Ксения Собчак и другие. И немедленно в стране-агрессоре РФ поднялась буря возмущения - в духе "сажать и не пущать".

Cама Ивлеева подверглась критике со стороны актера Станислава Садальского. В новом фильме бывшая ведущая "Орла и решки" снялась в обнаженной сцене. Садальский, увидев игру Ивлеевой, завелся и поскандалил.

Также мы писали, что Ивлеева, которая ранее отказалась комментировать военное вторжение России в Украину, пытается жить прошлой жизнью. На своей страничке в Instagram она опубликовала провокационное фото в откровенном наряде.

Вас могут заинтересовать такие материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.