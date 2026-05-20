Гибель шоумена Максима Нелипы на фронте: появилось фото с его могилы

Бывшая жена украинского телеведущего, шоумена и военнослужащего Максима Нелипы Тамара впервые за долгое время вернулась в Киев из Израиля. В своем фотоблоге она поделилась фотографиями из столицы и рассказала о чувствах, которые испытала после возвращения домой.

По словам Тамары, поездка вызвала у нее сильную ностальгию и множество воспоминаний, связанных с жизнью в Киеве. Среди опубликованных снимков также появился кадр с кладбища, где она посетила могилу бывшего мужа.

"Обожаю Киев и ощущение себя здесь… Эти воспоминания - их невозможно передать! Я благодарна за каждую минуту, проведенную здесь. Сейчас много дел, ни с кем не могу встретиться, но уверена, что каждый из нас чувствует эту поддержку и желание увидеться… Обнимаю и с теплом в сердце всех помню. Все обязательно будет хорошо для каждого из нас!", - написала Тамара.

Она также поделилась трогательными словами о потере Максима Нелипы, отметив, что боль не утихает даже спустя год после его смерти.

"Прошел всего год, а нам до сих пор очень тебя не хватает… Твои дети скучают по отцу, а я - по тому, с кем была связана вся жизнь... Ты навсегда в наших сердцах! Память о тебе останется в наших воспоминаниях! Да будет проклята война, которая забирает самых дорогих", - написала Тамара.

Ранее вокруг установки памятника Максиму Нелипе возникли трудности: семья не может получить разрешение на постоянный мемориал из-за бюрократических препятствий. Тамара публично отреагировала на эти заявления и выразила сомнения по поводу финансовых аспектов сбора средств на памятник.

О персоне: Максим Нелипа Максим Нелипа - украинский актер, телеведущий, воин (старший лейтенант ВСУ), сообщает Википедия. Участник "Дизель Шоу", "Танці с зірками-2". Ведущий шоу "Народна зірка", квартирной лотереи "Кто там?", прогнозов погоды и пр. Сотрудничал с телеканалами 1+1, ICTV, Перший.

