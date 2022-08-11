'Где-то в кустах под Бахмутом': Сенцов показал яркое селфи с фронта

На снимке видно, как режиссер и боец ВСУ Олег Сенцов восседает в окопе возле военного снаряжения - в полной экипировке под палящим солнцем.
Известный украинский режиссер и экс-политзаключенный кровавого путинского режима Олег Сенцов, который сейчас служит в ВСУ, поделился новым снимком с фронта. Фоно он выложил на своей странице в социальной сети Facebook.
По словам Сенцова, селфи в кустах он сделал в Донецкой области.
"Где-то в кустах под Бахмутом", – подписал кадр он.
На снимке видно, как Сенцов сидит в окопе возле военного снаряжения в полной экипировке под палящим солнцем.
К слову, ранее режиссер говорил, что до своей передислокации в Донецкую область он нес службу в Луганской области ‒ вместе с лидером легендарной рок-группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком и соучредителем сети ресторанов и пиццерий "Ветерано" Леонидом Остальцевым.
Украинский режиссер Олег Сенцов, который защищает страну от российского вторжения, заявил, что "битва за Донбасс подходит к концу, по крайней мере, ее активная фаза".
По его словам, российская оккупационная армия сосредоточила свои последние усилия на попытках захватить Бахмут, а на других донбасских направлениях значительно снизила активность.
До того стриминговая платформа Netflix в феврале выкупила права на показ криминальной драмы украинского режиссера Олега Сенцова "Носорог". Украинская премьера прошла 17 февраля. На Netflix фильм вышел 23 мая 2022 года.
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