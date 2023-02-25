Газманова взбесили слова Пугачевой о России

Путинисту Олегу Газманову резко отреагировал на позицию Аллы Пугачевой.

Алла Пугачева, Олег Газманов / скриншот YouTube

Поклонник войны и путинского режима певец Олег Газманов отреагировал на высказывания артистки Аллы Пугачевой в адрес россиян.

По его словам, он недоволен тем, что Примадонна решилась выступить против войны и пытается вразумить россиян.

"Для меня лично, Алла Борисовна с ее высказываниями… вызвала большую горечь и разочарование. Это же надо так относиться к своим поклонникам, к своей стране, чтобы такое говорить", - заявил Газманов.

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Более того, он не стал много говорить о Пугачевой, так как признался, что обсуждать данную тему ему "неприятно".

Напомним, ранее Газманов оправдался за то, что его сын до сих пор не воюет. Во время интервью, фрагмент которого появился в Сети, пропагандист поинтересовался у Газманова, почему его сын не хочет отправиться добровольцем на СВО.

Певец поспешил оправдаться, что его 41-летний сын Родион часто выступает в госпиталях и горячих точках.

Также мы писали, что пропутинский артист Олег Газманов решил подзаработать немного денежек в ОАЭ, однако не учел, что его одобрение войны в Украине и воспевание военных преступлений РФ за пределами страны-агрессора будет иметь неприятные для него последствия.

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