Газманов нелепо оправдался за свой позор перед стадионом в Лужниках

На путинском шабаше Олег Газманов выступал в куртке итальянского бренда за $5000, однако сам логотип был заклеен.

Олег Газманов / скриншот YouTube

Поклонник войны и путинского режима певец Олег Газманов объяснил, почему заклеил лого "Prada" во время выступления в Лужниках.

На шабаше он выступал в куртке итальянского бренда за $5000, однако сам логотип был заклеен.

В комментарии Telegram-каналу "Baza" он заявил, что вынужден был заклеить бренд, потому что на телевидении есть правило - не рекламировать названия фирм.

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"И я с этим согласен", - заявил Газманов.

Напомним, ранее Газманов оправдался за то, что его сын до сих пор не воюет. Во время интервью, фрагмент которого появился в Сети, пропагандист поинтересовался у Газманова, почему его сын не хочет отправиться добровольцем на СВО.

Певец поспешил оправдаться, что его 41-летний сын Родион часто выступает в госпиталях и горячих точках.

Также мы писали, что пропутинский артист Олег Газманов решил подзаработать немного денежек в ОАЭ, однако не учел, что его одобрение войны в Украине и воспевание военных преступлений РФ за пределами страны-агрессора будет иметь неприятные для него последствия.

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