Газманов нелепо оправдался за свой позор перед стадионом в Лужниках

Поклонник войны и путинского режима певец Олег Газманов объяснил, почему заклеил лого "Prada" во время выступления в Лужниках.
На шабаше он выступал в куртке итальянского бренда за $5000, однако сам логотип был заклеен.
В комментарии Telegram-каналу "Baza" он заявил, что вынужден был заклеить бренд, потому что на телевидении есть правило - не рекламировать названия фирм.
"И я с этим согласен", - заявил Газманов.
Напомним, ранее Газманов оправдался за то, что его сын до сих пор не воюет. Во время интервью, фрагмент которого появился в Сети, пропагандист поинтересовался у Газманова, почему его сын не хочет отправиться добровольцем на СВО.
Певец поспешил оправдаться, что его 41-летний сын Родион часто выступает в госпиталях и горячих точках.
Также мы писали, что пропутинский артист Олег Газманов решил подзаработать немного денежек в ОАЭ, однако не учел, что его одобрение войны в Украине и воспевание военных преступлений РФ за пределами страны-агрессора будет иметь неприятные для него последствия.
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