Гайтана поделилась редким фото со своим мужем

Певица Гайтана резко исчезла из медиа пространства и не торопится возвращаться в него.

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Гайтана теперь редкий гость соцсетей/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/gaitanamusic

Украинская певица Гайтана, которая резко пропала с музыкального олимпа Украины, поделилась редким фото со своим мужем.

На своей странице в Instagram, она выложила фото, где позирует со своим супругом, с которым они выехали из Украины с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Сам муж певицы, который кстати носит фамилию жены, в сторис своего Instagram разместил снимок из музыкальной студии Powerplay Studios, которая находится в Швейцарии. Поэтому, похоже, что Гайтана с семьей находится в Швейцарии.

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Гайтана с мужем, фото Instagram

Напомним, ранее Блогер-скандалист Богдан Беспалов в своем Telegram-канале выдвинул свою версию происходящего. В угасании карьеры певицы он винит ее мужа, продюсера Александра Смарта.

Ранее также в соцсетях Гайтана опубликовала сразу два своих свежих снимка. На одном она позирует с мужем, продюсером Александром Смартом, и дочерью Сапфир-Николь. Мама с малышкой сейчас носят одинаковые прически - афрокосички.

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