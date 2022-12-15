Гарик Мартиросян покинул Россию и переехал в родную Армению

Российский комик не смог стерпеть террористического поведения России и выехал к себе на родину.

Гарик Мартиросян / starhit.ru

Комик армянского происхождения, который долгое время выступал в России, которая ведет жестокую войну в Украине, Гарик Мартиросян, выехал из России.

Об этом сообщили ряд российских СМИ.

По их информации, Гарик Мартиросян больше не будет жить в России, а останется в Ереване, Армении. В частности, сообщается, что Мартиросян большую часть своего времени проводит в Ереване и занимается детскими шоу в качестве продюсера. Он признался, что сейчас "ушел в них с головой".

Напомним, ранее в одном из выпусков российского юмористического шоу Comedy Club артист Павел Воля выступил с номером, в котором рассказал, как журналисты просили его прокомментировать расследование Алексея Навального о "дворце Путина". Воля пошутил, что был только во дворце Гарика Мартиросяна, который его предупредил, чтобы в случае расследования Воля сказал, что это его дом. Шутку не показали на телеканале ТНТ в новом выпуске шоу.

Шоумен в своем номере рассказал о том, что журналисты просили его прокомментировать расследование о "каком-то дворце". Однако он знает только о том, что дворец есть у Мартиросяна.

"Дворец…я знаю, какой дворец у Мартиросяна (Гарик Мартиросян, руководитель шоу Comedy Club, - ред.). Я был там с Мартиросяном, Мартиросян мне сказал: "Вот, Пашка, смотри – это мой дом. Если будет какое расследование – Пашка, это твой дом", - пошутил Воля.

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