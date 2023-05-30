Галкин и Пугачева взбесили россиян свежим красивым фото

Артисты Пугачева и Галкин выглядят молодыми и красивыми, что очень раздражает россиян.

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Алла Пугачева, Максим Галкин / instagram.com/maxgalkinru

Российская звездная пара - Максим Галкин и Алла Пугачева, которые не стали поддерживать террористический путинский режим, появились в социальных сетях и порадовали своих фоловеров свежим фото.

На изображении, и Галкин и Пугачева выглядят свежими, молодыми и счастливыми. На их странице в Instagram, большинство людей делают им комплименты и признаются в любви. Чего нельзя сказать про россиян. Они начали хейтить пару и выливать весь свой негатив в комментариях. Единственное, чем по их мнению, они могут "обидеть" Пугачеву, это оскорбления, связанные с возрастом певицы.

Между тем, Пугачева выглядит прекрасно для своего возраста и ее вряд ли интересует мнение недалеких земляков.

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"Бабуля совсем помешалась на фильтрах", "Отфотошопил и натянул старушку по полной", "Как хорошо, что вы с бабулей уехали из России! Терпеть не мог ваше творчество. Спасибо вам обоим за это!", "При Сталине таких назвали бы предателями Родины", "Боже, какой откровенный противоестественный фотошоп", - брызгают слюной соотечественники пары.

На фото - Максим Галкин и Алла Пугачева позируют вместе:

Напомним, ранее стало известно о том, что Алла Пугачева лишилась своего последнего бизнеса в стране-агрессоре РФ, который был связан с изготовлением обуви.

Также ранее Максим Галкин во время одного из своих монологов признался, что президентство Владимира Зеленского сделало его жизнь невыносимой, однако он искренне желает Украине независимости и целостности.

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