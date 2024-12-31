Галь Гадот попала в больницу с огромным тромбом на восьмом месяце беременности

Что рассказала Галь Гадот:
- Актриса родила четвертую дочь на восьмом месяце беременности
- После родов ей сделали экстренную операцию по удалению тромба из головного мозга
Израильская актриса Галь Гадот в марте 2024 года шокировала новостью о том, что она в четвертый раз стала мамой - артистка всячески скрывала свое положение. У нее родилась девочка по имени Ори - "Мой свет".
Имя малышки оказалось для мамы очень символичным. Лишь недавно Гадот призналась, что беременность была крайне сложной, роды состоялись на 8 месяце беременности, а после них Галь сразу же легла на операцию. Подробностями актриса поделилась в своем блоге в Instagram.
Там она рассказала, что на восьмом месяце беременности страдала такими страшными головными болями, что была буквально прикована к постели. Тогда артистка обратилась к врачу, который обнаружил в ее головном мозгу "огромный тромб" - устранять его нужно было незамедлительно.
"В один миг я и моя семья столкнулись с тем, насколько хрупкой может быть жизнь. Это было суровое напоминание о том, как быстро все может измениться, и в разгар трудного года все, чего я хотела, - это держаться и жить. ... Моя дочь, Ори, родилась в тот момент неуверенности и страха. Ее имя, означающее "Мой свет", было выбрано не случайно. Перед операцией я сказала Ярону (муж Галь Гадот - прим. редактора), что, когда появится наша дочь, она станет тем светом, который будет ждать меня в конце этого туннеля", - вспоминает Гадот.
Голливуд - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что непубличная дочь Николь Кидман и Тома Круза вышла на связь с поклонниками - Изабелла Джейн Кидман Круз поделилась своим редким фото.
Также жена Уилла Смита, американская актриса Джада Пинкетт-Смит случайно проговорилась про свой роман с девушкой, чем спровоцировала новую волну обсуждений ее бурной личной жизни.
Читайте также:
- Хейли Бибер может выдохнуть: Селена Гомес впервые выходит замуж
- Бритни Спирс борется с "сильной печалью": что расстроило звезду
- Младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур выходит замуж - детали
Кто такая Галь Гадот?
Галь Гадот - израильская актриса и модель. Одна из самых высокооплачиваемых актрис в мире по версии Forbes (2020). В 2018 году вошла в список Time "100 самых влиятельных людей мира". Наиболее известна ролями Жизель Яшар в кинофраншизе "Форсаж" и Чудо-женщины / Дианы Принс в серии супергеройских фильмов по мотивам комиксов DC.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред