Галь Гадот попала в больницу с огромным тромбом на восьмом месяце беременности

"Чудо-женщина" долго терпела головную боль, которая едва не принесла трагедию в ее дом.

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Галь Гадот рассказала про тромб в мозге, который возник во время ее четвертой беременности / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что рассказала Галь Гадот:

Актриса родила четвертую дочь на восьмом месяце беременности

После родов ей сделали экстренную операцию по удалению тромба из головного мозга

Израильская актриса Галь Гадот в марте 2024 года шокировала новостью о том, что она в четвертый раз стала мамой - артистка всячески скрывала свое положение. У нее родилась девочка по имени Ори - "Мой свет".

Имя малышки оказалось для мамы очень символичным. Лишь недавно Гадот призналась, что беременность была крайне сложной, роды состоялись на 8 месяце беременности, а после них Галь сразу же легла на операцию. Подробностями актриса поделилась в своем блоге в Instagram.

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Там она рассказала, что на восьмом месяце беременности страдала такими страшными головными болями, что была буквально прикована к постели. Тогда артистка обратилась к врачу, который обнаружил в ее головном мозгу "огромный тромб" - устранять его нужно было незамедлительно.

"В один миг я и моя семья столкнулись с тем, насколько хрупкой может быть жизнь. Это было суровое напоминание о том, как быстро все может измениться, и в разгар трудного года все, чего я хотела, - это держаться и жить. ... Моя дочь, Ори, родилась в тот момент неуверенности и страха. Ее имя, означающее "Мой свет", было выбрано не случайно. Перед операцией я сказала Ярону (муж Галь Гадот - прим. редактора), что, когда появится наша дочь, она станет тем светом, который будет ждать меня в конце этого туннеля", - вспоминает Гадот.

Галь Гадот рассказала про тромб в мозге, который возник во время ее четвертой беременности / instagram.com/gal_gadot

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Кто такая Галь Гадот? Галь Гадот - израильская актриса и модель. Одна из самых высокооплачиваемых актрис в мире по версии Forbes (2020). В 2018 году вошла в список Time "100 самых влиятельных людей мира". Наиболее известна ролями Жизель Яшар в кинофраншизе "Форсаж" и Чудо-женщины / Дианы Принс в серии супергеройских фильмов по мотивам комиксов DC.

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