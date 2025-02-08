"Фуфло": путинистку Дубцову пытаются вычеркнуть из российского шоубизнеса

Ирина Дубцова, стремительно теряет популярность в державе-агрессоре России.

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Ирину Дубцову списали со счетов в России / Коллаж Главред, фото Instagram/dubtsova_official

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Что говорят второсортные певцы о Дубцовой

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Российская певица, которая поддерживает войну в Украине Ирина Дубцова, стремительно теряет популярность в державе-агрессоре России.

По крайней мере, ее уже даже унижает певец-по-бабушкам, альфонс Прохор Шаляпин, которого цитирует пропагандистское издание Стархит. По его словам, Дубцову уже никто не слушает и она является "сбитым летчиком". А якобы сам Шаляпин "более популярный" чем он.

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"Можно бесконечно петь красивые песни, но если они вчерашнего дня, эти песни, то это песни вчерашнего дня. Эстрадные песни такие же одноразовые. Это фуфло, которое выходит из моды. Это не классика на века. Веками слушают только Шуберта, Чайковского, Шопена. Да, Дубцова на сегодняшний день сбитый летчик. Она обо мне нелицеприятно говорила. Я о ней всегда старался только хорошо, но не сегодня. А с чего задирать нос?", — негодует Шаляпин.

Певец также отмечает, что у Дубцовой достаточно взрывной характер. По словам Шаляпина, еще в детстве над будущей звездой часто подшучивали, а она слишком резко реагировала на нападки.

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Напомним, ранее Главред писал о том, что российская певица, которая была в жюри украинского проекта "Х-фактор" Ирина Дубцова, открыто поддержала военное вторжение России в Украину, со всеми вытекающими последствиями, смертями и насилием в отношении мирных украинских граждан.

Ранее также финалист шоу Х-фактор Александр Кривошапко, бабушку которого убили россияне, рассказал, что об этой стране говорила его бывшая жена-хореограф Татьяна Денисова, которая встала на сторону России.

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