"Фрик, он есть фрик": похорошевшую Волочкову перепутали со Зверевым

Анастасия Волочкова, Сергей Зверев / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова, наверное, впервые в жизни собрала такое огромное количество лестных комментариев по своим постом в соцсетях.

На страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором она сильно преобразилась - вместо привычной ее поклонникам "зализанной" головы и небрежного макияжа, она предстала в довольно ухоженном образе.

Анастасия Волочкова / скриншот

Хоть большинство ее поклонников и оценило ее преображение, все равно нашлись те, которые продолжили смеяться над ней.

"На Мадонну похожа", "Долго молчал... но как может нравиться эта панихида ? Красивая, грациозная модель в образе "стареющей Кристины Орбакайте ожидающей Примадонну... " Сюр какой-то. Волочкову надо снимать на пляжах, в горах, на теннисных кортах, да у чёрта на рогах (простите), но не в шаблонных образах", "Настя, запомните это мгновение. Вот на этом фото вы Красивая! Оставайтесь всегда такой", "Зверев? Ой, Волочкова. Да какая разница какой фрик. Фрик он есть фрик", - писали в комментариях под постом Волочковой.

Напомним, Волочкова, которая любит попариться в бане, а временами и сесть там на шпагат, поделилась кадрами процедур. Она опубликовала видео, на котором показала процедуру от начала до конца.

Также мы сообщали, что Волочкова, которую давно критикуют за употребление спиртного, заявилась на шоу пьяной. Она резко ответила критикам, которые то и дело обвиняют ее в алкоголизме.

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