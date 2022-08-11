"Была очень довольна": Волочкова показала, как ее парит бородатый мужик

Балерина в купальнике стонала от удовольствия в руках бородача.
Российская балерина Анастасия Волочкова, которая любит попариться в бане, а временами и сесть там на шпагат, поделилась кадрами процедур.
На своей страничке в Instagram она опубликовала видео, на котором показала процедуру от начала до конца.
"Сладкого контента вам в ленту мои дорогие любители бани и моих экстравагантных авторских паров", - подписала видео Волочкова.
Поклонники балерины такое видео не сильно оценили, и нашли с чего посмеяться.
"Рецепт маринованной Волочковой", "Анастасия, уверена, была очень довольна", "Да, в какой-то момент подумалось про новый маринад и нехватку в кадре мангала", "Он её маринует", "Не хватает балалайки и медведя", "Зачем вам баня, приезжайте в Крым. Там сейчас и жарко и дымок", "Все шлаки вывели Настеньке", - писали в комментариях под постом.
Напомним, ранее Волочкова разгневала россиян серией снимков с бани.
Как известно, опальная балерина большая любительница "попариться". На своей страничке в Instagram она решила показать, как проходил один из ее сеансом с новым банщиком.
Также мы сообщали, что Волочкова, которую давно критикуют за употребление спиртного, заявилась на шоу пьяной. Она резко ответила критикам, которые то и дело обвиняют ее в алкоголизме.
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