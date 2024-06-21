"Фотографии красивые сделал": известный украинский писатель вступает в ВСУ

Писатель Мартын Якуб принял решение присоединиться к рядам ВСУ.

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Мартын Якуб начинает службу в ВСУ / коллаж: Главред, фото: facebook.com/yakub.martyn

Украинский популярный писатель и волонтер Мартын Якуб сообщил поклонникам, что уже на следующей неделе он отправляется в учебный центр ВСУ.

На свей странице в соцсетях Якуб опубликовал новый пост, в котором рассказал, что он прошел все процедуры для службы в ВСУ.

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Также писатель показал фотографии, которые сделал для необходимых документов. На снимках Мартын позирует в военной форме и с улыбкой.

"Иду на контракт в ВСУ. Все бумаги готовы, ВЛК прошел, фотографии красивые сделал. На следующей неделе еду в учебный центр", - сообщил Якуб.

Кто такой Мартын Якуб? Мартын Якуб – украинский писатель, дизайнер и волонтер. Автор криминальных романов "Не твое собачье дело", "Мертвые модели". Финалист литературного конкурса "Факел – 2018", длинные списки премии "Книга года BBC – 2019". Имеет награды "Волонтер Украины", "Крест гражданских заслуг", медаль "За достоинство и патриотизм".

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