"Фотографии красивые сделал": известный украинский писатель вступает в ВСУ

Украинский популярный писатель и волонтер Мартын Якуб сообщил поклонникам, что уже на следующей неделе он отправляется в учебный центр ВСУ.
На свей странице в соцсетях Якуб опубликовал новый пост, в котором рассказал, что он прошел все процедуры для службы в ВСУ.
Также писатель показал фотографии, которые сделал для необходимых документов. На снимках Мартын позирует в военной форме и с улыбкой.
"Иду на контракт в ВСУ. Все бумаги готовы, ВЛК прошел, фотографии красивые сделал. На следующей неделе еду в учебный центр", - сообщил Якуб.
Кто такой Мартын Якуб?
Мартын Якуб – украинский писатель, дизайнер и волонтер. Автор криминальных романов "Не твое собачье дело", "Мертвые модели". Финалист литературного конкурса "Факел – 2018", длинные списки премии "Книга года BBC – 2019". Имеет награды "Волонтер Украины", "Крест гражданских заслуг", медаль "За достоинство и патриотизм".
Новости украинского шоу-бизнеса
Ранее сообщалось, что звезда шоу "Лига Смеха" и воин Виктор Розовый получил тяжелое ранение в голову. С осколочной травмой воина вывозили с поля боя более 200 километров.
Напомним, жена Виктора Розового рассказала о состоянии комика после ранения в голову. Звезда "Лиги смеха" перенес сложную операцию после тяжелой травмы.
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