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Фото доказательство: Лорак тайно вышла замуж

Алена Кюпели
20 апреля 2023, 23:44 обновлено 20 апреля, 23:46
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На пальце у запроданки Ани Лорак виднеется подобие обручального кольца.
Ани Лорак
Ани Лорак / скриншот

Популярная украинская певица Ани Лорак, похоже, тайно вышла замуж за своего инструктора по йоге.

Внимательные пользователи и подписчики ее страницы в Instagram заметили на пальце у певицы кольцо. Они тут же предположили, что предательница тайно вышла замуж за своего массажиста, который буквально на днях обрушился с обвинениями на украинского блогера Беспалова.

В частности, певица-предательница выложила видео записи своей новой песни, которая в принципе, мало чем отличается от ее предыдущих завываний, и там уже можно было увидеть ювелирное украшение.

видео дня

Лорак тайно вышла замуж
Лорак тайно вышла замуж / Instagram
Лорак тайно вышла замуж
Лорак тайно вышла замуж / Instagram

Напомним, ранее йога-коуч Исаак, который бросил своего маленького ребенка ради предательницы Ани Лорак, решил заступиться за свою даму.

В частности, психованный массажист даже созвонился с украинским блогером Беспаловым, который "наплодил" сенсаций про украинский шоу бизнес и продолжает "выводить" на чистую воду украинский звездный олимп и в частности распек Лорак в свое последнем выпуске.

Напомним, ранее Лорак запостила сопливые комментарии под постами своего йога-учителя. Тот выложил фотографию с совместного отдыха с певицей без чести и совести, а также прокомментировал ее: "Над невзгодами, на высотах, мир выглядит красивее и менее враждебнее рядом с тобой. За нас и нашу любовь".

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Ани Лорак
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