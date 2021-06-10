УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Финалист Голосу країни написал песню для выпускников из школы

10 июня 2021, 16:26

Финалист Голоса из команды Димы Монатика Тема Паучек порадовал своих подписчиков песней, которую они захотели спеть вслед за ним.

Тьома Паучек
Тьома Паучек / 1+1

Украинский музыкант, финались шоу Голос країни 2021, который уступил первое место Сергею Лазановскому, Тема Паучек предложил своим фанатам новую песню, набрасок которой у него уже есть.

На Днях Тема Паучек впечатлил фанов мастерским исполнением новой песни, и попросил совета - делать ее полностью, или нет.

"Всем выпускникам посвящается. Несколько дней назад я вдохновился на написание песни о выпускном, точнее, сначала идея заключалась в переводе какой-то уже существующей. НО, написать ее самостоятельно стало лучшей идеей, и все было готово за короткий промежуток времени. Ведь, когда делаешь в кайф, то и результат соответствующий", - говорит он в Instagram.

Тема предложил выпускникам такой вариант песни на прощальный вечер в школу, и признался, что по его мнению, песня атмосферная. Читайте также"Это русская рулетка": эксперт объяснил, куда пропадают финалисты Голосу країни и Х-Фактора

"Кажется, песня получилась максимально легкая и атмосферная. И искренне надеюсь на то, что она придется вам по душе и будете напевать ее любой д. Выпускники наслаждайтесь моментом вместе с этой песней, буду рад. Выпускники, вы здесь? Слушать на выпускном песню? Записывать полностью?", - вопросил певец.

Ролик он записал дома - музыцируя себе на гитаре частично выполнив песню.

"Душевно", "Записывай", "Хочу цю пісню на випускний заспівати", А полная песня будет?", Записывай полностью", "Очень красиво", "Какой талант!", - пишут ему в ответ.

Напомним, в финале шоу Голос країни победил Сергей Лазановский из команды Нади Дорофеевой.

Сергей Паучек прошел в финал, но по зрительскому голосованию не смог получить первое место.

После третьего этапа оказалось, что Сергей Лазановський набрал больше голосов, и победил в проекте.

Посмотреть все выступления 11 сезона шоу Голос країни 2021 онлайн можно на сайте 1+1 video.

новости шоу бизнеса Голос Країни 11 сезон онлайн
Сейчас вы просматриваете новость «Финалист Голосу країни написал песню для выпускников из школы». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Вознесение Господне 2021: какого числа, что нельзя делать, молитвыВознесение Господне 2021: какого числа, что нельзя делать, молитвы Ученые рассказали, опасно ли для глаз употребление кофеУченые рассказали, опасно ли для глаз употребление кофе Назван самый опасный жир в организме человека: что с ним делатьНазван самый опасный жир в организме человека: что с ним делать Алина Гросу рассказала о Романе Полянском и открыла секрет идеальных отношенийАлина Гросу рассказала о Романе Полянском и открыла секрет идеальных отношений Гороскоп на 8 июня 2021 всех знаков Зодиака: лучший пост, денежный шанс и запретная магияГороскоп на 8 июня 2021 всех знаков Зодиака: лучший пост, денежный шанс и запретная магия

Последние новости

16:50

Блюда из кабачков: невероятный рецепт запеканки

16:43

1+1 назвал нового креативного продюсера Танців з зірками 2021 и начал кастинг для танцоров

16:41

Гороскоп на завтра 11 июня 2021 всех знаков Зодиака: "заразная" толпа, кражи и проделки завистников Видео

16:33

Где посмотреть солнечное затмение 10 июня 2021: онлайн-трансляция Видео

16:31

Новый вирус атакует дипломатические учреждения и телеком-компании - исследование

Реклама
16:26

Финалист Голосу країни написал песню для выпускников из школы Видео

16:19

Офис президента спорит с УЕФА: "лозунг на форме сборной - абсолютно оправданный" Фото

16:18

"Витя, где деньги?": суд взыскал с Медведчука почти 300 тысяч в пользу издательства книги о Стусе Видео

16:06

В Британии фермер использует для майнинга криптовалюты коровий навоз

16:04

Россия высказалась о запрете лозунга "Героям слава" на форме сборной Украины: "поучила жизни" Фото Видео

15:38

Родители сдали в детдом девочку, спасшую братьев и сестер из пожара Видео

15:18

"Метинвест" направит миллиард долларов на большой проект по производству холоднокатаного проката

15:17

Инфаркт: это упражнение может усилить риски Видео

15:16

Вышла особая версия культовой iOS 4 для всех Айфонов: как установить Видео

15:00

Им с детства снилась высота: рецензия на фильм На высотах Нью-Йорка Видео

14:42

Михаил Поплавский и Алина Гросу показали, как любовь спасет мир Видео актуально

14:30

Победительница Холостяка получила от любимого Mercedes за 2 миллиона

14:08

Ученые рассказали, когда лучше всего пить кофе Видео

14:00

Появились первые реальные фотографии контроллеров DualSense в красном и чёрном цветах Фото

13:49

Убийство мальчика-школьника в коллекторе: полиция задержала подозреваемого Видео

Реклама
13:40

Россияне, привитые вакциной Спутник V, не смогут попасть в Украину

13:00

Реальность, прости, реальность, прощай - рецензия и обзор фильма Форсаж 9 с Вин Дизелем

12:46

Принц Гарри обвинил BBC в клевете о его новорожденной дочери и готовится к суду

12:39

"Упакуем в автобус и на Закарпатье": мэр Ровно вызверился на ромов в городе Видео

12:12

Забраковали лозунг "Героям слава": УЕФА обязал сборную Украины изменить форму на Евро-2020 Фото

11:57

Синоптик рассказала, где завтра в Украине ждать потопа Видео

11:50

Гороскоп на сегодня 10 июня 2021 всех знаков Зодиака: крупное везение и невероятные предложения Видео

11:49

Большая стройка: "Автомагистраль-Юг" тестирует уникальный комплекс против разрушения дорог Фото

11:35

"Не хватает семок и пивасика": Усик нарвался на критику УЗ и иронию в Сети из-за нового фото

11:24

Как будут считать пенсии без бумажных трудовых книжек - ответ Пенсионного фонда Видео

11:17

Екатерина Кухар трогательно поздравила Александра Стоянова с днем рожденя стихом

10:59

Вознесение Господне 2021: какого числа, что нельзя делать, молитвы Видео

10:27

Звезды Квартала повторили гимн Украины на 1+1 и рассказали про обнаженную фотосессию Видео

10:18

Борьба за борщ с Россией – не менее важна, чем война на Донбассе – эксперт Видео

10:09

Поплавский, Дорофеева и ВВ - обновился список участников бесплатного дня Atlas Weekend 2021

10:01

Пусть расцветают все цветы: в Крыжополе высадили посреди дороги громадный куст ирисов Видео

09:57

Угроза близко: Голубовская предупредила об опасности смертоносного COVID-19 из Индии Видео

09:30

Канье Уэст встреается с Ириной Шейк - уже официально

09:17

С праздником Вознесение Господне 2021: красивые поздравления и открытки Фото

09:01

Колоссальная сумма: названы убытки Украины от остановки транзита российского газа

Реклама
08:53

Как законопроект о коренных народах Украины выбил почву из-под ног Москвы мнение

08:19

Коронавирус в Украине 10 июня: выявлено 1,8 тыс. новых больных

08:11

На Ривненщине мужчина отметелил до реанимации маршрутчика, не подвезшего его мать Видео

07:45

Толчки могут начаться в любой момент: эксперт объяснил причину землетрясений в Карпатах

07:37

Луна "отгрызет" треть Солнца: сегодня украинцы увидят уникальное солнечное затмение Видео

07:25

В Украине "талантливая артистка" годами выманивала у своих жертв деньги и золото

07:10

Самый популярный завтрак: яйца Бенедикт с голландским соусом Видео

06:42

"Америка вернулась": Байден озвучил свой основной месседж Путину

06:02

Беспредел и военное кумовство: как закон о побратимах превращает армию в ОПГ мнение

05:33

В сервисе Apple Music появилось "пространственное аудио" и Hi-Res звук: как включить

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять