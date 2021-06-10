Финалист Голосу країни написал песню для выпускников из школы

Тьома Паучек / 1+1

Украинский музыкант, финались шоу Голос країни 2021, который уступил первое место Сергею Лазановскому, Тема Паучек предложил своим фанатам новую песню, набрасок которой у него уже есть.

На Днях Тема Паучек впечатлил фанов мастерским исполнением новой песни, и попросил совета - делать ее полностью, или нет.

"Всем выпускникам посвящается. Несколько дней назад я вдохновился на написание песни о выпускном, точнее, сначала идея заключалась в переводе какой-то уже существующей. НО, написать ее самостоятельно стало лучшей идеей, и все было готово за короткий промежуток времени. Ведь, когда делаешь в кайф, то и результат соответствующий", - говорит он в Instagram.

Тема предложил выпускникам такой вариант песни на прощальный вечер в школу, и признался, что по его мнению, песня атмосферная. Читайте также"Это русская рулетка": эксперт объяснил, куда пропадают финалисты Голосу країни и Х-Фактора

"Кажется, песня получилась максимально легкая и атмосферная. И искренне надеюсь на то, что она придется вам по душе и будете напевать ее любой д. Выпускники наслаждайтесь моментом вместе с этой песней, буду рад. Выпускники, вы здесь? Слушать на выпускном песню? Записывать полностью?", - вопросил певец.

Ролик он записал дома - музыцируя себе на гитаре частично выполнив песню.

"Душевно", "Записывай", "Хочу цю пісню на випускний заспівати", А полная песня будет?", Записывай полностью", "Очень красиво", "Какой талант!", - пишут ему в ответ.

Напомним, в финале шоу Голос країни победил Сергей Лазановский из команды Нади Дорофеевой.

Сергей Паучек прошел в финал, но по зрительскому голосованию не смог получить первое место.

После третьего этапа оказалось, что Сергей Лазановський набрал больше голосов, и победил в проекте.

Посмотреть все выступления 11 сезона шоу Голос країни 2021 онлайн можно на сайте 1+1 video.