Финалист Голосу країни написал песню для выпускников из школы

Финалист Голоса из команды Димы Монатика Тема Паучек порадовал своих подписчиков песней, которую они захотели спеть вслед за ним.
Украинский музыкант, финались шоу Голос країни 2021, который уступил первое место Сергею Лазановскому, Тема Паучек предложил своим фанатам новую песню, набрасок которой у него уже есть.
На Днях Тема Паучек впечатлил фанов мастерским исполнением новой песни, и попросил совета - делать ее полностью, или нет.
"Всем выпускникам посвящается. Несколько дней назад я вдохновился на написание песни о выпускном, точнее, сначала идея заключалась в переводе какой-то уже существующей. НО, написать ее самостоятельно стало лучшей идеей, и все было готово за короткий промежуток времени. Ведь, когда делаешь в кайф, то и результат соответствующий", - говорит он в Instagram.
Тема предложил выпускникам такой вариант песни на прощальный вечер в школу, и признался, что по его мнению, песня атмосферная. Читайте также"Это русская рулетка": эксперт объяснил, куда пропадают финалисты Голосу країни и Х-Фактора
"Кажется, песня получилась максимально легкая и атмосферная. И искренне надеюсь на то, что она придется вам по душе и будете напевать ее любой д. Выпускники наслаждайтесь моментом вместе с этой песней, буду рад. Выпускники, вы здесь? Слушать на выпускном песню? Записывать полностью?", - вопросил певец.
Ролик он записал дома - музыцируя себе на гитаре частично выполнив песню.
"Душевно", "Записывай", "Хочу цю пісню на випускний заспівати", А полная песня будет?", Записывай полностью", "Очень красиво", "Какой талант!", - пишут ему в ответ.
Напомним, в финале шоу Голос країни победил Сергей Лазановский из команды Нади Дорофеевой.
Сергей Паучек прошел в финал, но по зрительскому голосованию не смог получить первое место.
После третьего этапа оказалось, что Сергей Лазановський набрал больше голосов, и победил в проекте.
Посмотреть все выступления 11 сезона шоу Голос країни 2021 онлайн можно на сайте 1+1 video.