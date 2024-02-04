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Финал Нацотбора на Евровидение-2024: где смотреть результаты голосования онлайн

Анна Подгорная
4 февраля 2024, 18:08
Сегодня в прямом эфире будет объявлено имя участника, которые поедет представлять Украину в Мальме.
Нацотбор-2024
Нацотбор-2024 - смотреть онлай-трансляцию / коллаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision

В субботу, 3 февраля, состоялась трансляция выступлений финалистов Национального отбора на Евровидение-2024. После концерта в прямом эфире был оглашен старт для зрительского онлайн-голосования, которое, увы, превратилось в катастрофу - из-за наплыва желающих отдать свой голос за того или иного артист в приложении "Дія" произошел серьезный сбой.

В связи с этим организаторы Национального отбора решили продлить голосование до 4 февраля 19:05. Тогда голосование остановят и в прямом эфире будет объявлен победитель, который и будет представлять Украину на Евровидении-2024 в Мальме, Швеция.

Результаты голосования в прямом эфире можно посмотреть на официальном YouTube-канале Евровидения в Украине, или воспользоваться рядом других сервисов.

Наблюдать в режиме реального времени за результатами голосования можно:

  • на телеканале Суспільне Культура
  • на сайте Суспільне Культура
  • на Facebook-страницах Суспільного
  • на сайте Евровидения в Украине
  • в приложении "Дія" ("Дія. ТБ" / канал Суспільне Культура HD).

Кроме того трансляцию можно послушать на Радіо Промінь.

Смотрите онлайн-трансляцию с оглашения результатов голосования на Нацотборе на Евровидение-2024:

Ранее стало известно, что перед финалом Национального отбора на Евровидение-2024 в Мальме букмекеры резко изменили ставки на победителя от Украины.

Также на финальном концерте Национального отбора необычный дебют состоялся у одного из членов жюри - певец и шоумен Андрей Данилко впервые публично заговорил на украинском.

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