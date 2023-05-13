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Финал "Евровидения 2023": стал известен порядок выступлений артистов

Алена Кюпели
13 мая 2023, 16:29 обновлено 13 мая, 16:38
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В этом году оргкомитет "Евровидения-2023" снова изменили правила голосования.
TVORCHI на Евровидении 2023
TVORCHI на Евровидении 2023 / Суспильне

Накануне большого гранд-финала международного песенного конкурса Евровидение 2023, стало известно, под какими номерами будут выступать участники.

Отметим, что украинский дуэт TVORCHI не принимали участия в первом и втором полуфинале, так как сразу же попали в гранд-финал, как победители прошлогоднего шоу.

Порядок выступления артистов
Порядок выступления артистов / Фото с официального сайта

Украинская группа выступит под 19 номером, практически в конце.

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Как голосовать в финале Евровидения-2023

В 2023 году в систему голосования на Евровидении внесен ряд изменений.

С этого года зрители со всего мира могут голосовать за свои любимые песни, наряду с песнями в странах-участницах, и определять исход конкурса.

Также произошли изменения в том, как будут решаться отборочные матчи каждого полуфинала.

Все голосования администрируются digame, партнером EBU по голосованию, и контролируются E&Y, независимым наблюдателем за голосованием.

Зрительское голосование

Впервые зрители, наблюдающие за происходящим в соответствующих странах, не участвующих в конкурсе этого года, также смогут голосовать в гранд-финале.

Все зрители как в странах-участницах, так и в странах, не участвующих в конкурсе, могут проголосовать с помощью официального приложения "Евровидение" или перейти непосредственно на www.esc.vote — новый центр голосования на конкурсе песни "Евровидение". И приложение, и веб-сайт автоматически предоставят правильный метод голосования для всех подходящих стран.

Кроме того, зрители из стран-участниц могут голосовать по телефону и/или посредством SMS. Соответствующие номера будут показаны на экране каждой участвующей вещательной компанией и на сайте www.esc.vote.

Профессиональное жюри

Профессиональное жюри назначается вещательной компанией в каждой из 37 стран, участвующих в конкурсе.

Каждое жюри состоит из 5 членов (включая председателя) с солидным музыкальным/художественным образованием и соответствующим профессиональным опытом (с подтвержденным послужным списком), оправдывающим их назначение (например, певец, музыкант, композитор, автор текстов, профессионал на телевидении/телевидении).

Каждое жюри должно ранжировать все соревнующиеся песни в каждом шоу от наименее понравившихся до наиболее понравившихся на основе следующих критериев:

- композиция и оригинальность песни

- качество исполнения на сцене

- вокальные данные исполнителя (исполнителей)

- общее впечатление от выступления

Ранги, присвоенные отдельным песням каждым членом жюри, преобразуются в определенное значение баллов от 12 и ниже, уменьшающееся экспоненциально; сумма всех оценок национального жюри определяет окончательный рейтинг национального жюри. 10 лучших песен с наивысшим рейтингом получают от 1 до 8, 10 и 12 баллов.

Голоса жюри из всех 37 стран-участниц будут учитываться в Гранд-финале.

Напомним, ранее украинские артисты устроили великолепный перформанс на сцене Евровидения 2023 в Ливерпуле.

Также в рамках второго полуфинала песенного конкурса "Евровидение 2023", австралийская группа "Voyager" буквально "разорвала" сцену конкурса. Участники группы вытащили на сцену настоящую машину и устроили настоящий рок-концерт, поставив зрителей практически на уши.

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