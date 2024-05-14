Филя, тебе дать на штаны? Успенская дерзко унизила Киркорова

Филипп Киркоров и Любовь Успенская стараются поделить 10 миллионов.

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Филипп Киркоров и Любовь Успенская пытаются заработать друг на друге / коллаж: Главред, фото: instagram.com/fkirkorov_fan_bg, instagram.com/uspenskayalubov_official

Российские престарелые певцы, путинисты Филипп Киркоров и Любовь Успенская продолжают публично конфликтовать.

В частности, как написала на своей странице в Instagram Успенская, она обижается, что Киркоров подал на нее иск на 10 миллионов рублей. Киркоров оскорбился за то, что Успенская назвала его женоненавистником.

Успенская, в частности, надеялась, что Киркоров заберет свой иск, но тот не собирается сдаваться. Поэтому певица решила обратиться к нему через соцсети, опасаясь, что ей придется заплатили Киркорову.

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"Сегодня выяснилось, что Филипп не забрал свой иск ко мне на 10 млн рублей за то, что я назвала его женоненавистником. Удивлена. Была уверена, что после всех этих "голых вечеринок" он как-то должен был, если не сам измениться, то изменить свое поведение. Филипп, если тебе нужны деньги на брюки, то скажи мне, я тебе дам - только скажи", - предлагает свою помощь певица.

Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Успенская, которую Киркоров недавно назвал попрошайкой, удивляется такой огромной сумме. "Филя, ты точно проживаешь в РФ сейчас, а не на Марсе? Откуда такие суммы? Как ты пострадал? Почитай, что о тебе пишут в СМИ, какие петиции создают граждане страны! Если ты народный артист, то хоть немного "спустись" к народу и жизни страны", - заявляет путинистка и оккупантка Успенская.

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Напомним, ранее певец Филипп Киркоров, который славится своими скандальными выходками и повсеместными ссорами, выдал нелицеприятную правду про привычки другой предательницы - российской певицы Любови Успенской.

Ранее потенциальная невеста Киркорова вспомнила, как он вышвырнул ее посреди дороги из машины в США. По словам диджейки Гусевой, несколько лет назад она вместе с Киркоровым ездила в Майами. Там они разругалась вдрызг.

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