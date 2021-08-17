Фильм Дюна выйдет в Украине раньше, чем в США и в остальных странах

Дюна 2021 / Warner Bros

Фильм Дюна выходит в Украине 16 сентября - на месяц раньше чем в прокате в США.

Премьера фильма в кинотеатрах под угрозой из-за новой вспышки коронавируса, и фильм было принято решение в некоторых странах выпустить раньше, а в некоторых - позже.

Как сообщил Warner Bros Ukraine, Украина попала в список стран, которые покажут фильм ранее.

"Сегодня день невероятных новостей. Фантастический эпик Дюна от Дени Вильнева появится в украинских кинотеатрах на месяц раньше! Встречай самое масштабное кинособытие осени с 16 сентября!", - сообщают в прес-службе дистрибутора.

Дюна 2021 - дата выхода в Украине / Warner Bros

Напомним, что одновременно фильм Дюна выходит онлайн и в кино. Warner Bros покажет его на своей стриминговой платформе HBO Max.

До этого в Сети показали трейлер Дюны с эпичными драками и космическим путешествием.