Фильм Дюна выйдет в Украине раньше, чем в США и в остальных странах

Дистрибуторы Warner Bros изменили график премьер фильма в мире.
Фильм Дюна выходит в Украине 16 сентября - на месяц раньше чем в прокате в США.
Премьера фильма в кинотеатрах под угрозой из-за новой вспышки коронавируса, и фильм было принято решение в некоторых странах выпустить раньше, а в некоторых - позже.
Как сообщил Warner Bros Ukraine, Украина попала в список стран, которые покажут фильм ранее.
"Сегодня день невероятных новостей. Фантастический эпик Дюна от Дени Вильнева появится в украинских кинотеатрах на месяц раньше! Встречай самое масштабное кинособытие осени с 16 сентября!", - сообщают в прес-службе дистрибутора.
Напомним, что одновременно фильм Дюна выходит онлайн и в кино. Warner Bros покажет его на своей стриминговой платформе HBO Max.
До этого в Сети показали трейлер Дюны с эпичными драками и космическим путешествием.